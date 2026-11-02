Белый клик

В Минздраве, комментируя опрос, напомнили: хотя проведение медицинских и фармацевтических образовательных программ онлайн не допускается, закон «Об образовании» и типовые ведомственные программы по-прежнему позволяют использовать электронное обучение и дистанционные технологии при освоении «теории». Дополнительное профобразование нужно для распространения лучших практик, а передать их можно только очно — в клиниках, рядом с практикующим врачом; дистанционный формат этого не обеспечивает, добавляет ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Виктор Фомин. И это, по его словам, не консерватизм, а логика самой профессии: «В каждой стране врач всегда много работал и набирался клинического опыта, и по некоторым специальностям всегда сохранялся дефицит кадров. Ни одна система здравоохранения в мире не придумала ничего лучше обучения на практике». Господин Фомин подчеркнул, что доступность образования снижаться не должна: задача организаций — развивать инфраструктуру, клинические базы, учить врача с минимальным отрывом от работы.