Белый клик
Более половины опрошенных врачей недовольны запретом на дистанционное повышение квалификации
После запрета на полностью дистанционное повышение квалификации 90% врачей заявили, что учиться стало сложнее, а 45% вынуждены выезжать ради обучения в другой город. Опрос «Фармзнания» и сообщества «Врачи РФ» среди более тысячи медиков показал: в небольших городах и селах на обучение ездят 93%, совмещать учебу с практикой сложно 88%. С марта 65% врачей хотя бы раз откладывали обучение, а 37% оплачивают его полностью из своего кармана — в частных клиниках эта доля достигает 63%.
Аналитическая платформа «Фармзнание» совместно с профессиональным сообществом «Врачи РФ» представила “Ъ” результаты исследования о том, как изменилось дополнительное профессиональное образование врачей после ограничения дистанционного обучения.
Медработники обязаны повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет. Это необходимо для поддержания и обновления профессиональных знаний, соответствия современным стандартам и получения допуска к аккредитации. В марте по инициативе правительства в закон «Об образовании» внесли поправки, запрещающие полностью дистанционное повышение квалификации для медиков и фармацевтов. Такая мера, по мнению законодателей, гарантирует реальную практическую подготовку медиков и повысит качество оказания медпомощи.
Опрос проходил в сентябре—октябре среди 1014 врачей 81 специальности из 82 регионов и почти 300 населенных пунктов. Среди специалистов, уже прошедших обучение по новым правилам, 90% отметили, что учиться стало сложнее, а 63% — значительно сложнее. Об упрощении процесса сообщили менее 2%. Острее всего проблема стоит в регионах (см. график).
О сложностях при совмещении повышения квалификации с врачебной практикой говорят 88% опрошенных, 71% оценивают свою нагрузку как высокую или очень высокую.
Опрос также показал, что с марта 65% врачей хотя бы раз откладывали обучение, причем 40% делали это неоднократно. Главными препятствиями стали нехватка времени (48%), необходимость ехать в другой город (41%), стоимость обучения (36%), недостаток дистанционных форматов (35%), невозможность оставить пациентов (35%), расходы на дорогу и проживание (34%), сложности с согласованием обучения с работодателем (31%). Без существенных сложностей уехать на обучение на несколько дней могут лишь 3% опрошенных, для 18% такая поездка практически невозможна.
В ходе опроса также выяснилось, что обучение полностью за счет работодателя проходят только 26% респондентов, 37% оплачивают повышение квалификации самостоятельно, еще 21% делят расходы с работодателем. В частных медицинских организациях доля врачей, которые полностью платят за обучение сами, достигает 63%, в государственных — 27%. 80% респондентов считают важной возможность проходить хотя бы часть профессионального обучения дистанционно, для 42% это критически важно.
Генеральный директор «Фармзнания» Мария Рябуха напоминает, что в России более 750 тыс. врачей и более 200 тыс. фармацевтов и провизоров: «Речь идет почти о миллионе специалистов, для которых повышение квалификации обязательно. Масштаб проблемы очевиден. Нельзя повышать требования к профессиональной подготовке, одновременно усложняя доступ к ней». О возможных сложностях после принятия закона эксперты говорили еще на этапе обсуждения законопроекта (см. “Ъ” от 20 марта 2025 года), отмечает руководитель проекта «Ординатура.org» Владислав Ледовский. Эксперт напоминает, что поправки принимались для повышения качества обучения, но в итоге медики, как и раньше, могут «повысить квалификацию» по гомеопатии и другим лженаучным методам. «Только теперь им приходится это делать очно»,— резюмирует он.
Председатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал ранее сталкивался с критикой перевода на дистанционное обучение: многие считали это профанацией, и прежняя система, позволявшая медику освобождаться от исполнения трудовых обязанностей и спокойно обучаться, выглядела привлекательнее.
Раньше врачи раз в пять лет проходили очное обучение продолжительностью до четырех месяцев; за медиком сохранялись должность и средняя зарплата.
В Минздраве, комментируя опрос, напомнили: хотя проведение медицинских и фармацевтических образовательных программ онлайн не допускается, закон «Об образовании» и типовые ведомственные программы по-прежнему позволяют использовать электронное обучение и дистанционные технологии при освоении «теории». Дополнительное профобразование нужно для распространения лучших практик, а передать их можно только очно — в клиниках, рядом с практикующим врачом; дистанционный формат этого не обеспечивает, добавляет ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Виктор Фомин. И это, по его словам, не консерватизм, а логика самой профессии: «В каждой стране врач всегда много работал и набирался клинического опыта, и по некоторым специальностям всегда сохранялся дефицит кадров. Ни одна система здравоохранения в мире не придумала ничего лучше обучения на практике». Господин Фомин подчеркнул, что доступность образования снижаться не должна: задача организаций — развивать инфраструктуру, клинические базы, учить врача с минимальным отрывом от работы.
Газета «Коммерсантъ» №203/Пот 02.11.2026, стр. 5