«Абсолютный тренд на китайскую резину»
Владельцы автомастерских — о начале сезона шиномонтажа
Столичные власти призвали москвичей менять резину. На неделе со 2 ноября ночная температура опустится ниже 0°C. Теплее +8°C уже не будет, предупреждают синоптики.
Ожидается и первый снег, рассказал “Ъ FM” начальник отдела Гидрометцентра Анатолий Цыганков:
«В Московском регионе погода меняется. С Баренцева моря тянет холодный воздух. Температура падает, будет развиваться циклон, который принесет облачность и осадки. С 3 по 5 ноября погода будет холодной и пасмурной: сначала пойдет дождь, потом дождь со снегом, который потом растает. Затем холод уйдет, и тепло опять ненадолго вернется. Ночные температуры приблизятся к 0°C. Дневная температура — в пределах +4..+6°C».
Как поясняет Минтранс, на зимние шины следует переходить при температуре плюс +5..+7°C. Летняя резина становится жестче — а значит, машину может заносить. По закону до 1 декабря нужно обязательно поменять шины — дальше последуют штрафы. И в московских мастерских уже начался сезон, рассказали “Ъ FM” владельцы автосервисов:
Руководитель автосервиса Fit Service на Подольских курсантов Валерий Чмелев: «Запись плотная, очередь уже на ближайшие два дня. Наиболее плотную загрузку ожидаем в выходные, 7 и 8 ноября. Десяток автомобилей точно могут пригнать. Люди оставляют ключи и едут по своим делам, потому что передвигаться небезопасно. Шины действительно стали дороже, но резкого одинакового скачка по всем маркам нет. Массовые зимние модели прибавили примерно 5-10% за год».
Заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов: «Есть сильная разница между размерами колес: они очень по-разному стоят в шиномонтаже и балансировке, и в городах. И там, и там есть разница больше чем вдвое. Шины диаметром R13 можно монтировать за 1,5-2,5 тыс. руб. R17, наиболее популярные, — за 2,5-5,5 тыс. руб. Ну и самые дорогие — R22, для джипов и легковых, могут стоить около 22 тыс. руб. Поэтому все зависит от того места, где вы монтируете: даже рядом шиномонтаж у дороги может быть значительно дешевле, чем шиномонтаж в стационарном автосервисе».
Генеральный директор сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов: «Когда резко теплеет, некоторые люди отменяют запись и ждут снова похолодания. Многие ориентируются исключительно на погоду, а не на день в календаре. Сейчас запись стоит примерно на два дня вперед, в сезон она бывает растягивается до двух недель в зависимости от локации. Поэтому, в принципе, люди, которые ждут до последнего, вынуждены будут менять где-то в уличных шиномонтажах.
Мы отмечаем абсолютный тренд на китайскую резину. Те, кто раньше ставил только брендовые модели — Bridgestone, Michelin, — уже соглашаются с тем, что и китайская резина не такая плохая. Цена на Triangle, например, который сделан как полная копия Bridgestone, может отличаться в три раза цена минимум».
Согласно прогнозам специалистов, стабильный минус в столице установится около 20 ноября.