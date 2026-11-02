«Абсолютный тренд на китайскую резину»

Руководитель автосервиса Fit Service на Подольских курсантов Валерий Чмелев: «Запись плотная, очередь уже на ближайшие два дня. Наиболее плотную загрузку ожидаем в выходные, 7 и 8 ноября. Десяток автомобилей точно могут пригнать. Люди оставляют ключи и едут по своим делам, потому что передвигаться небезопасно. Шины действительно стали дороже, но резкого одинакового скачка по всем маркам нет. Массовые зимние модели прибавили примерно 5-10% за год».

Заместитель гендиректора «ЕвроАвто» Илья Плисов: «Есть сильная разница между размерами колес: они очень по-разному стоят в шиномонтаже и балансировке, и в городах. И там, и там есть разница больше чем вдвое. Шины диаметром R13 можно монтировать за 1,5-2,5 тыс. руб. R17, наиболее популярные, — за 2,5-5,5 тыс. руб. Ну и самые дорогие — R22, для джипов и легковых, могут стоить около 22 тыс. руб. Поэтому все зависит от того места, где вы монтируете: даже рядом шиномонтаж у дороги может быть значительно дешевле, чем шиномонтаж в стационарном автосервисе».

Генеральный директор сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов: «Когда резко теплеет, некоторые люди отменяют запись и ждут снова похолодания. Многие ориентируются исключительно на погоду, а не на день в календаре. Сейчас запись стоит примерно на два дня вперед, в сезон она бывает растягивается до двух недель в зависимости от локации. Поэтому, в принципе, люди, которые ждут до последнего, вынуждены будут менять где-то в уличных шиномонтажах.