Оппозиционеров Азара, Ляскина и Соболь отпустили из полиции

Журналиста и депутата муниципального округа Хамовники Илью Азара, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и сотрудника ФБК Николая Ляскина, задержанных вечером 2 сентября, спустя несколько часов отпустили из полиции. В их отношении составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга) за участие в акции 31 августа.

Илью Азара выпустили из ОВД Красносельский, сообщил корреспондент “Ъ”. Он был задержан. Господина Азара задержали на лестничной площадке его дома, когда он вышел покурить после того, как уложил маленькую дочь спать. «То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует»,— написал он в Telegram-канале сразу после задержания «прямо в домашней одежде и тапках». Рассмотрение его дела назначено на вторник, 3 сентября, в Мещанском суде. Ему грозит штраф до 300 тыс. руб. или арест до 30 суток. После выхода из полиции господин Азар сообщил, что протокол в его отношении составили на основании фотографий с его страницы в Facebook. «На основании фотографий с митинга 31 августа в Москве, где видно, что за мной идет много народа — участников этого шествия, составили протокол за участие в несогласованном мероприятии»,— пояснил он.

В то же время из ОВД города Троицка выпустили незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь, сообщила она в Twitter. Госпожа Соболь отметила, что считает задержание незаконным и намерена его обжаловать. «Не боюсь, сдаваться не собираюсь»,— написала она.

Ранее из ОВД Мещанское выпустили сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина, также задержанного накануне вечером 2 сентября. Об этом сообщила его пресс-секретарь Елена Слесарева в Twitter.

В субботу, 31 августа, в Москве прошла очередная «прогулка по бульварам» — несанкционированная акция протеста «Шествие против политических репрессий». По итогам акции МВД возбудило дело об административном правонарушении после акции по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения митинга).

Подробнее о субботней акции читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».