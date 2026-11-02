Из России с оптимизацией

F-GRPO — это подход к дообучению языковых моделей, который не усекает разнообразие правильных решений. Дело в том, что при стандартном подходе дообучения с помощью наград за правильные ответы (например, в математике или программировании) модели «зацикливаются» на самых частых решениях из выборки, «забывая» другие правильные, но редкие стратегии. Предложенный метод решает эту проблему: он слабее меняет настройки модели на простых задачах, где она и так часто права. В итоге модель не сужает свой кругозор.