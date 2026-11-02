Президент ЦАР рассказал о совместной с РФ операции против вооруженной оппозиции

Операция прошла 10 октября в районе Набагаи-Тисси в префектуре Вакага. Президент ЦАР уточнил, что 1,3 тыс. радикалов планировали наступление на префектуры Вакага и Бамингуи-Бангоран. Более 60 боевиков были нейтрализованы, у них изъяли «значительное количество» оружия западного производства. Среди «нейтрализованных или обращенных в бегство» были полевые командиры, в том числе Махамат Дея и командир Халид из группировки Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения «Селека».