Президент ЦАР рассказал о совместной с РФ операции против вооруженной оппозиции
Армия Центрально-Африканской Республики (ЦАР) вместе с российскими военными специалистами сорвала крупную операцию радикальных группировок, сообщил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. По его словам, по радикалам был нанесен упреждающий удар.
Операция прошла 10 октября в районе Набагаи-Тисси в префектуре Вакага. Президент ЦАР уточнил, что 1,3 тыс. радикалов планировали наступление на префектуры Вакага и Бамингуи-Бангоран. Более 60 боевиков были нейтрализованы, у них изъяли «значительное количество» оружия западного производства. Среди «нейтрализованных или обращенных в бегство» были полевые командиры, в том числе Махамат Дея и командир Халид из группировки Нуреддина Адама, одного из лидеров мусульманского повстанческого движения «Селека».
«Было бы преждевременно говорить о стабилизации в окончательном смысле, и я не хотел бы выдавать желаемое за действительное»,— сказал господин Туадера в интервью ТАСС.
В июле 2023 года сообщалось, что Россия и Южно-Африканская Республика (ЮАР) разработали проекты для производства оружия для ЮАР и третьих стран. По итогам того года более 30% поставок вооружений «Рособоронэкспорта» пришлось на страны Африки. В июле 2026-го Россию посетила военная делегация ЮАР.