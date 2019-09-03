Суд приговорил к двум годам колонии фигуранта «дела 27 июля» Данила Беглеца

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Данила Беглеца, обвиняемого в применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ ) на несогласованной акции 27 июля. До этого обвиняемый признал вину и попросил суд рассмотреть его дела в особом порядке (без исследования доказательств).

Данил Беглец также был оштрафован на 20 тыс. руб. по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в публичном мероприятии, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Сначала следствие предъявляло ему обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), потом дело переквалифицировали на ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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Ранее Тверской суд Москвы вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках. Иван Подкопаев, которого обвинили в применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) получил три года колонии общего режима. По версии следствия, Иван Подкопаев на акции «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии», он также признал вину во время следствия.

После протестов в Москве в рамках уголовных дел проходят Данил Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Айдар Губайдулин, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский, они находятся под арестом с СИЗО. Еще двум фигурантам — Егору Жукову и Сергею Фомину — Следственный комитет попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест. В отношении пятерых — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенко, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева — уголовное дело закрыто, а собранные материалы переданы в МВД.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1,3 тыс. задержанных.

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