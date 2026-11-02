Мосбиржа начала дискретный аукцион по акциям VK из-за роста более чем на 20%
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям МКПАО «ВК». Он продлится с 9:24 до 9:54, сообщила пресс-служба торговой площадки. Аукцион нацелен на снижение волатильности на рынке из-за роста бумаг VK более чем на 20%.
«Произошло повышение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (160,5 руб.)»,— указано в сообщении Мосбиржи. После проведения аукциона торги возобновятся в обычном режиме.