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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
ФинансыФондовый рынок

Мосбиржа начала дискретный аукцион по акциям VK из-за роста более чем на 20%

Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям МКПАО «ВК». Он продлится с 9:24 до 9:54, сообщила пресс-служба торговой площадки. Аукцион нацелен на снижение волатильности на рынке из-за роста бумаг VK более чем на 20%.
«Произошло повышение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (160,5 руб.)»,— указано в сообщении Мосбиржи. После проведения аукциона торги возобновятся в обычном режиме.
По состоянию на 9:33 акции VK подорожали на 17,99% — до 193,15 руб. за штуку.
Фондовый рынок. Ъ–Инвестиции
Инвестиции