Мосбиржа начала дискретный аукцион по акциям VK из-за роста более чем на 20%

«Произошло повышение на 20,00% и более в течение 10 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (160,5 руб.)»,— указано в сообщении Мосбиржи. После проведения аукциона торги возобновятся в обычном режиме.