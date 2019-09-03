Задержан незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев

Возле своего дома задержан незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев, сообщил “Ъ” пресс-секретарь лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. Предположительно, задержание связано с шествием 31 августа.

Вчера вечером за акцию 31 августа был задержан журналист и муниципальный депутат Илья Азар. Сегодня заседание суда по его административному делу не состоялось из-за нарушений в протоколе полиции.

Как судят за протесты в Москве. Главное Читать далее

Напомним, в Москве 31 августа прошло шествие против политических репрессий и за честные выборы в Мосгордуму. На мероприятие вышли, по разным данным, 750–1200 человек. Задержаний не было. В конце июля и начале августа в Москве также прошли несогласованные акции протеста. На каждом мероприятии задержали более 1 тыс. человек.

Сегодня, 3 сентября, суд признал виновными в применении насилия к представителям власти на акции 27 июля Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца. Их приговорили к трем и двум годам колонии общего режима соответственно. Блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии за пост в Twitter о детях силовиков. До 2 ноября арестовали Никиту Чирцова, его также обвиняют в применении насилия к представителю власти. Также Следственный комитет РФпрекратил уголовное дело против пятерых обвиняемых по делу о массовых беспорядках.

Кроме того, сегодня снова признали виновной в повторном нарушении законодательства о митингах незарегистрированного кандидата Любовь Соболь. Ее оштрафовали на 300 тыс. руб. Общая сумма полученных госпожой Соболь штрафов превышает 1,2 млн руб.