Программист Котов получил четыре года за неоднократное нарушение правил проведения митингов

Тверской суд Москвы приговорил 34-летнего программиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима, сообщает корреспондент “Ъ”. Прокуратура просила для него четыре с половиной года колонии. Господина Котова признали виновным по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга и пр.). Как заявил прокурор, все допрошенные свидетели подтвердили, что осужденный активно вел себя на несанкционированной акции: «Кричал лозунги и давал интервью».

При этом суд не стал приобщать к делу видеозапись момента задержания программиста, зафиксированного городскими камерами видеонаблюдения. Защита Константина Котова утверждает, что запись доказывает его невиновность: на ней видно, что мужчина вышел из подземного перехода и просто шел с рюкзаком и свернутым плакатом, через минуту к нему сзади подбежали сотрудники полиции и схватили. Скандирования лозунгов и интервью на этой записи нет, утверждает адвокат Мария Эйсмонт.

В зале Тверского суда слушатели кричали «Позор!». Возле суда собрались несколько десятков человек, которые скандировали: «Свободу Котову!».

Напомним, Константина Котова задержали 10 августа, когда в Москве прошла санкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. На акцию пришли почти 50 тыс. человек. Санкционированный митинг перешел в «мирную прогулку», на которой задержали более 200 человек. После задержания Константин Котов находился под арестом. Ранее он был оштрафован на 20 тыс. руб. за акцию 2 марта в поддержку арестованного аспиранта мехмата Азата Мифтахова, 13 мая за участие в акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» его арестовали на 5 суток, 12 июня принимал участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова и получил штраф 15 тыс. руб. «за создание помех транспорту и пешеходам», 15 июля Константин Котов в Facebook призывал выходить на Трубную в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и был арестован на 10 суток.

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Первым в России по ст. 212.1 УК РФ был приговорен гражданский активист Ильдар Дадин в декабре 2015 года. После апелляции в марте 2016 года его срок сократили с трех до двух с половиной лет, но он вышел еще раньше, так как привлек внимание письмами о пытках в карельской колонии. В феврале 2017 года Конституционный суд РФ постановил пересмотреть судебные акты, и активиста освободили.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Активисты разбудили "дадинскую" статью».