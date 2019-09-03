СКР попросил перевести под домашний арест фигурантов «дела 27 июля» Жукова и Фомина

Следственный комитет России (СКР) попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест двум фигурантам дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) Егору Жукову и Сергею Фомину, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как утверждало следствие, 21-летний студент ВШЭ Жуков во время несогласованной акции 27 июля руководил толпой протестующих. Более 250 сотрудников НИУ ВШЭ опубликовали открытое письмо с просьбой освободить его. Во ВШЭ заявили, что открытое письмо не транслирует позицию вуза. Господин Жуков входит в предвыборный штаб незарегистрированного оппозиционного кандидата Дмитрия Гудкова.

Сергей Фомин является волонтером штаба экс-кандидата Любови Соболь. Господин Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию. По его словам, он был на отдыхе после обыска, а после того, как узнал, что объявлен в розыск, вернулся в Москву.

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Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, были арестованы более десяти человек, четверых — Кириллу Жукову, Евгению Коваленко, Данила Беглецу и Ивану Подкопаеву — также обвинили в применении насилия к представителям власти.

Позже стало известно о еще одном фигуранте по этому делу, Эдуарде Малышевском. Накануне Басманный суд Москвы отправил его под арест. Господину Малышевскому вменяется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Подробнее о судебном процессе читайте в материале “Ъ”.