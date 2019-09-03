Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве осужден на 3 года колонии

Тверской суд Москвы вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках. Иван Подкопаев, которого обвинили в применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) получил три года колонии общего режима. По версии следствия, Иван Подкопаев на акции «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии».

При задержании он отрицал причастность к инциденту. Позже обвиняемый признал вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Гособвинение просило суд приговорить участника акции протеста к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима.

Адвокат осужденного Николай Фомин заявил, что намерен обжаловать приговор. «Я могу подать апелляционную жалобу в течение 10 дней, собираюсь это сделать на восьмой день»,— сказал господин Фомин.

Иван Подкопаев во время вынесения меры пресечения 2 августа Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Напомним, первоначально Ивану Подкопаеву было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), потом его переквалифицировали на ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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После протестов в Москве в рамках уголовных дел проходят Данила Беглец, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Айдар Губайдулин, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский, они находятся под арестом с СИЗО. Еще двум фигурантам — Егору Жукову и Сергею Фомину — Следственный комитет попросил суд изменить меру пресечения на домашний арест. В отношении пятерых — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева — уголовное дело закрыто, а собранные материалы переданы в МВД.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1,3 тыс. задержанных.

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