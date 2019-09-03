СКР прекратил преследование четырех фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовно дело, возбужденное против четверых обвиняемых в массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) — Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова, говорится в сообщении на сайте СКР. Также СКР подтвердил прекращение уголовного преследования режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева. Ранее о снятии подозрений с режиссера заявлял адвокат.

«Указанное решение принято следствием по результатам объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения»,— говорится в сообщении.

СКР отметил, что в действиях господ Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева «усматриваются признаки административного правонарушения», поэтому материалы закрытого дела переданы в МВД. Ранее СКР утверждал, что Сергей Абаничев кинул в полицейского пластиковый стаканчик, Владислав Барабанов координировал действия толпы, Валерий Костенко кинул две пластмассовые булки в полицейских. Как утверждал адвокат Даниила Конона, следствие не смогло сформулировать обвинения его подзащитному.

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В отношении других фигурантов дела о массовых беспорядках расследование продолжается. После протестов в Москве в рамках уголовных дел проходят Данила Беглец, Иван Подкопаев, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Евгений Коваленко, Айдар Губайдулин, Алексей Миняйло, Сергей Фомин, Самариддин Раджабов, Никита Чирцов и Эдуард Малышевский.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришло не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1300 задержанных.

Подробнее о судебном процессе одного из фигурантов — в материале “Ъ” «Суд не заглянет под забрало».