Мосгорсуд признал законным приговор фигуранту «московского дела» Беглецу

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты и признал законным приговор Даниле Беглецу, осужденному на два года колонии общего режима за применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ ), передает корреспондент “Ъ” из зала суда. По версии следствия, на несанкционированной акции протеста в Москве 27 июля господин Беглец «схватил представителя власти за запястье левой руки, причинив острую боль».

Защита просила прекратить уголовное дело, либо изменить приговор Беглецу на «не связанный с лишением свободы». Адвокат Станислав Рыбчинский во время заседания заявил, что приговор его подзащитному «неоправданно суров». Он отметил, что суд первой инстанции не учел в качестве смягчающих обстоятельств то, что Данила Беглец признал свою вину, не был ранее судим, имеет положительные характеристики, руководит бизнесом, обеспечивающим рабочими местами десятки человек, устно и письменно принес извинения потерпевшему полицейскому, оплатил 10 тыс. руб. в качестве морального ущерба и обязался компенсировать траты на любое лечение. Также защита отметила, что подсудимый имеет двух малолетних детей, один из которых тяжело болен. Прокурор заявил, что наказание было соразмерно содеянному, и суд учел все смягчающие обстоятельства «в полном объеме».

«Мои действия были спонтанными. Я не хотел причинять вреда. Я только одернул его руку. Это была моя очень сильная ошибка. Это не было специально. Я оказался там, чтобы встретиться со знакомым по работе. Уважаемый суд, очень вас сильно прошу, у меня на иждивении двое детей, у сына проблемы (со здоровьем), не назначайте мне, пожалуйста, наказание, связанное с лишением свободы»,— заявил Беглец в ходе судебных прений. «Прошу проявить гуманность при принятии решения»,— сказал осужденный во время последнего слова.

Поддержать Беглеца пришли несколько десятков человек, в том числе политик Дмитрий Гудков и рэпер Грязный Рамирес. Для тех, кому не хватило мест в зале заседаний, выделили дополнительный зал, где была организована прямая трансляция.

Сначала молодого человека обвиняли по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), но затем дело переквалифицировали. На следствии Беглец признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке (без исследования доказательств). Прокурор просил для него три года и два месяца в колонии общего режима, но судья Тверского суда Анатолий Беляков учел смягчающие обстоятельства (двое малолетних детей на иждивении и отсутствие судимостей). Приговор ему был вынесен 3 сентября.

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Напомним, акции протеста в Москве проходили этим летом, их участники выступали за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. На акциях задержали более 2 тыс. человек. Нескольких из них уже приговорили к реальным срокам по различным обвинениям.

Подробнее о приговорах — в материале “Ъ” «В особом беспорядке».