De Standaard: премьер Бельгии подаст в отставку 2 ноября

Речь идет о так называемом чрезвычайном бюджете Бельгии. Споры ведутся вокруг сокращения бюджетных расходов и повышения налогов на €10 млрд к 2029 году — на этом настаивает Барт де Вевер. По его мнению, мера должна сдержать дефицит и остановить рост госдолга.