De Standaard: премьер Бельгии подаст в отставку 2 ноября
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер (партия «Новый фламандский альянс»), вероятно, подаст в отставку во время встречи с королем Филиппом сегодня утром. Об этом пишет газета De Standaard со ссылкой на источники. Накануне правительство не смогло утвердить соглашение по бюджету.
По словам представителя социал-демократической партии «Вперед», представленные на обсуждение инициативы по бюджету оказались несбалансированными. «Мы хотим соглашения.., которое обеспечило бы определенную защиту простым людям, сектору здравоохранения и пенсионерам... Но того, что сейчас лежит на столе, недостаточно»,— отметил собеседник издания.
Как отмечает De Standaard, решение господина де Вевера покинуть пост не означает, что в стране сразу пройдут выборы. Король может отложить отставку и призвать к продолжению переговоров по бюджету.
Речь идет о так называемом чрезвычайном бюджете Бельгии. Споры ведутся вокруг сокращения бюджетных расходов и повышения налогов на €10 млрд к 2029 году — на этом настаивает Барт де Вевер. По его мнению, мера должна сдержать дефицит и остановить рост госдолга.