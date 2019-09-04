Бросивший в омоновца урну Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии

Мещанский суд Москвы признал охранника и отставного офицера Евгения Коваленко виновным в применении насилия к росгвардейцу (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несогласованной акции в Москве 27 июля. Он приговорен к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

Накануне гособвинитель потребовал для господина Коваленко пять лет колонии за то, что он бросил урну в сторону одного из сотрудников ОМОНа во время несогласованной акции. Защита подсудимого настаивала на оправдании обвиняемого. Сам Евгений Коваленко в суде заявил, что брошенная им урна не попала ни в одного сотрудника правоохранительных органов и она никому не причинила вреда.

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Ранее Тверской суд приговорил бывшего сотрудника внутренних войск МВД РФ и бывшего машиниста московского метро Кирилла Жукова к трем годам колонии по тому же делу.

27 июля прошла несанкционированная акция против недопуска независимых оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После акции Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестовали более десяти человек.

Четверым фигурантам — Кириллу Жукову, Евгению Коваленко, Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву — также предъявили обвинения в применении насилия к представителям власти. Ивана Подкопаева и Данилу Беглеца 3 сентября приговорили к трем и двум годам колонии общего режима соответственно. Также на пять лет колонии за твит о детях силовиков осудили блогера Владислава Синицу. В отношении пяти фигурантов дела о массовых беспорядках уголовное дело было прекращено.

Подробнее о приговоре читайте в материале “Ъ FM” «В голосе Евгения Коваленко читалось разочарование».

О судах над участниками протестных акций читайте в публикации “Ъ” «В особом беспорядке».