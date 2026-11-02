Politico: НАТО опасается давления со стороны Трампа при поражении республиканцев
Страны НАТО готовятся к наихудшему сценарию развития событий на промежуточных выборах в США, сообщает Politico со ссылкой на источники. По их словам, европейские союзники опасаются, что поражение республиканцев может подтолкнуть президента Дональда Трампа к «резкому усилению нападок» на альянс.
В НАТО обеспокоены тем, что, если Конгресс США после победы демократов ограничит действия господина Трампа во внутренней политике, он может «попытаться закрепить свое наследие» в вопросах внешней политики, где у него больше свободы действий. Это может означать вывод еще тысяч военнослужащих из Европы, уточнили трое неназванных западных дипломатов. Также Дональд Трамп может решить «увязать дальнейшее присутствие Америки на континенте с принятием Европой мирного соглашения по Украине», считает бывшая сотрудница НАТО Оана Лунгеску.
«Обычно у президентов, срок полномочий которых подходит к концу, происходит смесь выражения недовольства и авантюризма во внешней политике»,— сказал высокопоставленный европейский чиновник из министерства обороны.
На выборах в Конгресс 3 ноября будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей (нижняя палата парламента) и 35 из 100 сенаторов (Сенат — верхняя палата). Досрочная явка уже побила рекорд 2022 года. Сейчас обе палаты контролируются Республиканской партией. Дональд Трамп пообещал, что в случае победы демократов станет «мистером вето».