Politico: НАТО опасается давления со стороны Трампа при поражении республиканцев

В НАТО обеспокоены тем, что, если Конгресс США после победы демократов ограничит действия господина Трампа во внутренней политике, он может «попытаться закрепить свое наследие» в вопросах внешней политики, где у него больше свободы действий. Это может означать вывод еще тысяч военнослужащих из Европы, уточнили трое неназванных западных дипломатов. Также Дональд Трамп может решить «увязать дальнейшее присутствие Америки на континенте с принятием Европой мирного соглашения по Украине», считает бывшая сотрудница НАТО Оана Лунгеску.