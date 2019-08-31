Несогласованная акция оппозиции Онлайн-трансляция “Ъ”: как митингующие гуляли по центру Москвы, а полиция их не задерживала

В субботу в Москве прошло несогласованное «Шествие против политических репрессий» от Чистых прудов до Пушкинской площади, организатором которого выступил штаб Алексея Навального. После завершения акции часть протестующих отправилась дальше гулять по бульварам и улицам столицы. Полиция повсюду следовала за ними, но задерживать митингующих не стала. Что происходило в центре Москвы 31 августа — в онлайн-трансляции “Ъ”.

20:36. Кадры с несогласованной акции протеста — в фотогалерее “Ъ”.

20:13. Остававшиеся на набережной протестующие разошлись. Почти сразу после их ухода сняли оцепление, сообщил корреспондент “Ъ”. На этом мы завершаем онлайн-трансляцию.

19:50. Сидящие перед оцеплением поют песню Виктора Цоя «Перемен».

19:42. Алексей Навальный в своем аккаунте в Twitter объяснил свое отсутствие на организованной его штабом акции: «Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед "Умным голосованием" — нужно убедить как можно больше людей голосовать против "Единой России"».

19:35. Между тем, как сообщает корреспондент “Ъ”, если полиция видит, что по набережной идут семьи с детьми, то их сразу пропускают.

19:33. Большая часть развернулась и пошла обратно, остались 10—15 человек. Некоторые сели на плитку перед оцеплением.

Фото: Роман Дорофеев

19:29. К Кремлю их не пустили: выстроилось оцепление, голос из полицейской машины сообщил, что дальше прохода нет. Протестующие скандируют «Пропускай!»

19:20. Идут дальше по набережной по направлению к Кремлю.

19:10. До Павелецкой митингующие не дошли, свернули и пошли по набережной. Теперь они идут обратно к мосту через Яузу, на котором уже были полчаса назад.

18:58. Колонна дошла до Таганской, скандируя «Стыдно стоять в стороне». Когда им сигналили автомобилисты, митингующие радостно кричали и хлопали. Теперь идут к Павелецкой.

Фото: Роман Дорофеев

18:46. Активисты вышли на Верхнюю Радищевскую улицу, идут к метро «Таганская».

18:45. Митингующие идут по Яузской улице: здесь очень узкие тротуары, но на проезжую часть никто не выходит. Если же такое случается, то из машины ДПС, которая едет рядом, сразу раздается голос:

«На проезжую часть не выходим, идем по тротуарчику».

18:34. Около 100 человек пришли к Яузе, перелезли через мостик и остановились в замешательстве, не зная, куда идти дальше. В итоге было решено идти к высотке на Котельнической набережной.

Фото: Роман Дорофеев

18:33. Со стороны за митингующими наблюдает Сергей Кусюк, одетый в штатское. Бывший начальник «Беркута», руководил разгоном Майдана, после революции на Украине переехал в Россию и теперь работает в российской полиции, в частности на акциях протеста.

Сергей Кусюк Фото: Роман Дорофеев

18:20. Корреспондент “Ъ” заметил на Яузском бульваре, куда повернули протестующие, новый автозак полиции.

Фото: Роман Дорофеев

18:11. Проходят «Яму», идут по Покровскому бульвару.

18:08. Протестующие двинулись к так называемому амфитеатру «Яма» на Хохловской площади.

17:54. Активисты пришли к памятнику Грибоедову. Кто-то встал в одиночный пикет, кто-то продолжает шествие по Чистым прудам, скандируя «Москва, выходи! Стыдно стоять в стороне!».

Фото: Роман Дорофеев

17:50. Протестующие вышли на проспект Сахарова, где в это время идет фестиваль «PROлето», но повернули в ту часть, которая не оцеплена полицией. Они идут обратно к Чистым прудам, откуда началось шествие.

17:17. Как сообщает корреспондент “Ъ”, в акции сейчас участвуют 100-150 человек.

17:07. Колонна протестующих дошла до Цветного бульвара.

16:52. Около главка МВД активисты стоят в одиночных пикетах.

16:50. Около 200 протестующих свернули на Петровку, идут напротив главка МВД, рассказывает корреспондент “Ъ”.

Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко: В целом шествие, очевидно, завершилось. И надо сказать, что прошло оно, я бы сказал, неожиданно спокойно, мирно. Буквально пара полицейских автомобилей сопровождала шествие и по громкоговорителю обращалась с убедительной просьбой не выходить на проезжую часть, и надо сказать, что эта просьба была выполнена. На Пушкинской площади протестующие не встретили каких-то значительных полицейских сил, вплоть до того момента, пока часть людей не ушла по Тверской, после чего действительно наземные переходы были перекрыты.

16:44. Люди покидают Пушкинскую площадь и скверы. Во главе колонны протестующие скандируют «Мы идем гулять».

16:29. По словам корреспондента “Ъ”, на Пушкинской «остались несколько десятков самых стойких». Они растянули баннер «Стратегии-31» и включили гимн в колонках. Полиция бесконечно повторяет в мегафон: «Проведение митинга не согласовано, просим вас не допускать нарушения общественного порядка и покинуть площадь».

15:58. Как сообщает корреспондент “Ъ”, на Пушкинской площади в разных точках встали активисты с одиночными пикетами.

15:53. У памятника Пушкину — около 300 протестующих. Оцепление сняли.

15:52. Полиция уже около получаса говорит, что митинг не согласован, просит покинуть площадь.

15:51. Кадры с несогласованной акции протеста в Москве — в фотогалерее “Ъ”.

15:46. По оценке МВД, в несогласованном мероприятии принимает участие около 750 человек.

15:45. Пушкинская площадь оцеплена по всему периметру. Как сообщает корреспондент “Ъ”, покинуть ее можно только через метро и подземные переходы.

15:42. Любовь Соболь покинула Пушкинскую площадь, спустившись в метро.

15:37. Люди на Пушкинской скандируют «Как покинуть площадь?». Им не дают выйти.

15:33. По словам корреспондента “Ъ”, полиция и Росгвардия полностью оцепили Пушкинскую площадь со стороны Тверской, никого не пропускают по переходу, «кроме женщин и детей».

15:32. Полиция снова просит граждан разойтись, напоминая о несогласованном характере акции.

15:31. На Пушкинской площади появилась Любовь Соболь. Ее тут же окружили журналисты и операторы. Представителям «Первого канала» не дают делать сюжет, передает корреспондент “Ъ”, кричат «Позор».

15:27. ОМОН оцепил только часть Пушкинской площадь, вдоль дороги. Со стороны «Известий» оцепления нет. По словам корреспондента “Ъ”, видимо, это было сделано для того, чтобы люди не выходили на проезжую часть.

15:22. ОМОН начинает оцеплять Пушкинскую площадь, передает корреспондент “Ъ”.

15:21. На Пушкинской площади есть и православные активисты. Они прочли коллективную молитву за восстановление на площади Страстного монастыря.

15:20. Любовь Соболь тем временем идет к памятнику Пушкину.

15:19. Приехал ОМОН, сообщает корреспондент “Ъ”.

15:18. Часть митингующих пошла на Тверскую улицу. Оставшиеся на площади освистывают стоящего за памятником Пушкину полицейского, который просит всех разойтись.

15:16. К Пушкинской площади подъехали пять автозаков.

Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко: Постояв недолго на Пушкинской площади, довольно значительная часть протестующих, в основном молодых людей, скандируя «на Тверскую, на Тверскую», ушла по Тверской в сторону центра, после чего к Пушкинской площади буквально за пару минут подъехало, наверное, с десяток автобусов и автозаков. Сотрудники Росгвардии оцепляют площадь, сцепившись друг с другом локтями. В это время из подземного перехода выходит большая группа полицейских и росгвардейцев в спецэкипировке. Перекрыли наземный переход с Пушкинской площади в сторону центра на Тверскую улицу, и выстроились сотрудники Росгвардии вдоль бордюров, чтобы не допустить выхода на проезжую часть. Впрочем, участники шествия и без этого соблюдали, насколько это возможно, правила дорожного движения и не пытались где-то остановить автомобильное движение. Источник: “Ъ FM”

15:10. Корреспондент “Ъ” сообщает, что полиция начала говорить в громкоговоритель. «Уважаемые граждане, вы мешаете проходу других граждан на площадь»,— звучит женский голос на Пушкинской площади.

15:06. На Пушкинской площади произошла потасовка: на мужчину с плакатом в поддержку сестер Хачатурян напал молодой человек. Он объяснил это тем, что ему не понравился плакат.

15:03.

В толпе на Страстном люди недоумевают, почему нет задержаний: «Что-то хитрое готовят под конец».

15:01. В толпе ходят люди в майках и кепках с надписью «Не допускай», снимают все на телефоны, рассказывает корреспондент “Ъ”. «Я вообще частное лицо... Не допускай — ну, не допускать вот это все. Майки нам дал Руководитель проекта Сергей Полозов, вот обратитесь к нему»,— говорит один из них.

Фото: Александр Черных

14:56. В этой же колонне, как сообщает корреспондент “Ъ”, идут участники марша в поддержку сестер Хачатурян.

14:54. Корреспондент “Ъ” сообщает, что рядом с митингующими ездит парень на велосипеде и с музыкальной колонкой. Из нее играет альбом рэпера Oxxxymiron «Горгород».

14:49. Колонна протестующих дошла до памятника Высоцкому.

14:47. Полиция перекрыла проезд по Сретенскому, люди идут на бульвар, скандируют «Свободу политзаключенным» и «Россия без Путина», передает корреспондент “Ъ”.

14:46. Люди идут по Сретенскому, аплодируют, кричат «Допускай» и «Отпускай». Вдоль бульвара проехал первый автозак.

14:40. На Рождественском бульваре протестующие выходят на дорогу, потому что тротуары узкие, а протестующих не менее тысячи — полиция просит не ходить по проезжей части и вернуться на тротуары, сообщает корреспондент “Ъ”. Автомобилисты проезжают медленно.

14:33. Предупреждения, которые просит подписать полиция, датированы не сегодняшним числом, а 3 августа. Напомним, тогда состоялась другая несогласованная акция — на ней задержали 1001 человека.

Фото: Александр Черных

14:31. Протестующих у «Чистых прудов», по словам корреспондента “Ъ”, около тысячи.

14:28. На шествие пришла недопущенный до выборов в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь.

14:26. Шествие началось. Протестующих, по словам корреспондента “Ъ”, стало больше — около 500. Они стоят не только у памятника Грибоедову, но и у метро, а также дальше, по Чистопрудному бульвару. Полиция не вмешивается.

14:22. Протестующие скандируют «Пойдем!», призывая начать шествие. Есть и привычные лозунги — «Это наш город», «Мы здесь власть».

14:20. Люди на «Чистых прудах» начали хлопать в ладоши. Лозунги они не скандируют. По оценкам корреспондента “Ъ”, протестующих не больше трехсот.

14:14. К «Чистым прудам» пришел Григорий Явлинский.

Политик Григорий Явлинский Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

14:13. На выходе из метро полиция останавливает молодежь и настойчиво требует подписать предупреждение о недопустимости участия в несогласованных акциях, передает корреспондент “Ъ”. Полицейские говорят, что «документом это не является, это подтверждение о проведенной профилактической беседе».

Фото: Александр Черных

14:10. Корреспондент “Ъ” передает, что на «Чистых прудах» начались проблемы со связью.

13:56. По периметру вокруг памятника Грибоедову люди начали вставать в одиночные пикеты, передает корреспондент “Ъ”. Полиция по-прежнему наблюдает и не вмешивается в происходящее. По оценке корреспондента, на «Чистых прудах» сейчас 100—300 активистов и много журналистов.

Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко: Непосредственно возле «Чистых прудов» есть несколько полицейских автобусов, специальная полицейская машина, которая оснащена выдвижной мачтой с камерами наблюдения, и, как говорят, там же располагается оборудование, которое глушит мобильную связь. Пока полиция никак себя не проявляет, не вмешивается в происходящее, даже не подходит к тем людям, которые стоят с плакатами в одиночных пикетах. Источник: “Ъ FM”

13:46. На акцию пришел гражданский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин. Сейчас он находится под следствием, но «все равно решил выйти на шествие».

13:25. Тем временем к «Чистым прудам» подъехало еще несколько автозаков, сообщает корреспондент “Ъ”.

13:20. Еще одному фигуранту дела 27 июля Айдару Губайдулину смягчили обвинение. Как рассказал «Медиазоне» его адвокат Максим Пашков, теперь Губайдулина обвиняют в покушении на насилие в отношении представителя власти (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК). Ранее ему было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК).

13:16. Первая вышедшая сегодня на одиночный пикет у памятника Грибоедову женщина приехала из Иваново. О том, почему она решила приехать на митинг,— в видео “Ъ”.

12:54. Тем временем стало известно, что в квартиру арестованного по делу о массовых беспорядках 27 июля студента Егора Жукова пришли с обыском силовики. Как сообщает «Новая газета», в квартире в это время не было ни родителей, ни адвокатов фигуранта, только несовершеннолетний брат и бабушка Жукова. У силовиков было постановление суда об обыске.

12:49. У памятника начались одиночные пикеты, передает корреспондент “Ъ”. Один из мужчин резко высказался о женщине с плакатом, затем достал камеру, на которую обычно снимают происходящее сотрудники центра «Э», и начал снимать пикетчицу. Полицейские наблюдают за происходящим, но пока не вмешиваются.

12:47. В пятидесяти метрах от памятника Грибоедову рабочие перекладывают плитку, сообщает корреспондент “Ъ”. У самого памятника участников практически нет — стоят не более 10 активистов. Остальные — журналисты.

12:46. В Бобровом переулке, расположенном за театром Et Cetera, недалеко от станции «Чистые пруды», много полиции, передает корреспондент “Ъ”. На выходе из метро стоят двое полицейских с мегафонами, за ними рамки. На пятачке перед метро стоят два микроавтобуса ЦОДД с беззвучно работающими желтыми мигалками.

12:42. За два часа до несогласованного шествия незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина была отпущена из спецприемника после третьего подряд административного ареста. Об этом сообщается в ее Telegram-канале.

31 августа, вместо не согласованной мэрией Москвы акции, которую заявляла Либертарианская партия России (ЛПР), пройдет несогласованное «Шествие против политических репрессий», организатором которого выступил штаб Алексея Навального. В это же время на площади Академика Сахарова на концерте «PROлето» будут выступать в том числе Ольга Бузова и Егор Крид. 29 августа москвичи начали получать СМС-сообщения от департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) с приглашением 31 августа прийти на концерт на проспекте Сахарова.

Прокуратура и полиция Москвы предупредили об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии, а СКР накануне шествия 31 августа выпустил видеоролик о протестных акциях, которые проходили в Москве в 2012, 2017 годах и этим летом. В пресс-службе СКР пояснили “Ъ”, что таким образом ведут профилактическую работу, однако эксперт-медиалингвист указывает на манипулятивные технологии.

17 августа на согласованный митинг КПРФ на проспект Сахарова пришло около 5 тыс. человек, а на пикеты и шествие в центре вышли всего два десятка человек. Согласованный митинг «Вернем себе право на выборы» 10 августа, организованный штабом Алексея Навального, стал самым массовым за последние несколько лет: на проспект Сахарова вышли по разным оценкам от 20 тыс. до 50 тыс. человек. После митинга часть протестующих отправилась на «мирную прогулку» по Москве, в результате которой было задержано более 220 человек. На прошедшей 3 августа несогласованной акции протеста, анонсированной как прогулка по Бульварному кольцу, по данным «ОВД-Инфо», задержали 1001 человека. На состоявшейся 27 июля акции были задержаны более 1300 человек — она также была не согласована с мэрией Москвы. Позднее столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), заявив, что 27 июля участники несанкционированной акции «применили насилие в отношении представителей власти». На данный момент подозреваемых по этому делу 12, 11 из них арестованы. Протесты против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с 14 июля.

Роман Дорофеев, Александр Черных, Анна Токарева, Ольга Лукьянова