Нетаньяху на переправе не меняют
Елизавета Якимова о том, почему премьер Израиля опередил Айзенкота
Выборы в Кнессет 26-го созыва, состоявшиеся 27 октября, завершились с ощущением тактического поражения каждого из противоборствующих политических лагерей, хотя они старательно пытаются этого не показывать. «Ликуд» под председательством Биньямина Нетаньяху с 27 мандатами подчеркивает сохранение статуса крупнейшей парламентской фракции, хотя его блок с союзниками не набрал большинства для гарантированного формирования правительства. Коалиция «только не Нетаньяху» объявила о коллективном успехе, называя 48 депутатских кресел для четырех партий символическим вотумом недоверия граждан страны ее многолетнему и почти бессменному лидеру. Однако отставание «Яшара», старшего партнера в оппозиционной коалиции, от ближайшего конкурента — партии «Ликуд» — составляет весомые шесть мандатов.
Такой расклад свидетельствует о весьма любопытной поляризации избирателей.
Вопреки предвыборным опросам, Нетаньяху получил одобрение по тем пунктам электоральной платформы, на которые делал ставку. Речь идет о концепции безопасности, построенной вокруг тезиса о «войне на семи фронтах», завершить которую Израиль способен лишь при правительстве «Ликуда» и поддержке США, базирующейся на личных контактах лидера партии с президентом США Дональдом Трампом. Израильтяне также дали понять, что их гораздо больше волнует «экзистенциальная угроза» со стороны Ирана, чем ответственность уходящего правительства за террористическую атаку «Хамаса» 7 октября 2023 года и ухудшение международного имиджа страны.
Оппозиция, в свою очередь, избрала тактику образца 2015 года, с помощью которой пытался обойти «Ликуд» давно не существующий «Сионистский лагерь». Общим знаменателем этой тактики является выдвижение нечто противоположного избирательной платформе соперника, включающее предложение альтернативной кандидатуры премьер-министра и реформ, перечеркивающих инициативы прошлого кабмина. На этот раз ставка была сделана на Гади Айзенкота — относительно нового и не замешанного в скандалах политика, а также на обещание отменить отсрочки от призыва в ЦАХАЛ ультраортодоксов. Однако израильтяне как будто поняли, что действовать следующему главе правительства придется в реальности, которую его предшественник последовательно конструировал с небольшим перерывом с 2009 года, а потому решили, что с созданными Нетаньяху проблемами может разбираться только он сам.
При этом главной угрозой, как кажется, стали восприниматься именно международные позиции Израиля.
Их эрозия имеет большие шансы продолжиться при Айзенкоте, так как, с одной стороны, подходы лидера «Яшара» к палестинскому и иранскому вопросам мало чем отличаются от подходов его главного конкурента. С другой стороны, с исчезновением Нетаньяху ни один из существующих вокруг страны конфликтов не прекратится автоматически, но уже не будет лидера, способного отстаивать израильскую безопасность с трибуны ООН или Мюнхенской конференции по безопасности с макетом атомной бомбы или обломком беспилотника. Так зачем же менять коней на переправе?