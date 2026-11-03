Нетаньяху на переправе не меняют

Оппозиция, в свою очередь, избрала тактику образца 2015 года, с помощью которой пытался обойти «Ликуд» давно не существующий «Сионистский лагерь». Общим знаменателем этой тактики является выдвижение нечто противоположного избирательной платформе соперника, включающее предложение альтернативной кандидатуры премьер-министра и реформ, перечеркивающих инициативы прошлого кабмина. На этот раз ставка была сделана на Гади Айзенкота — относительно нового и не замешанного в скандалах политика, а также на обещание отменить отсрочки от призыва в ЦАХАЛ ультраортодоксов. Однако израильтяне как будто поняли, что действовать следующему главе правительства придется в реальности, которую его предшественник последовательно конструировал с небольшим перерывом с 2009 года, а потому решили, что с созданными Нетаньяху проблемами может разбираться только он сам.