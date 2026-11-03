Туристов заведут на платформу
Доля российских цифровых платформ в расходах иностранцев на размещение в стране в 2036 году может составить 50%, увеличившись к 2025 году на 17 процентных пунктов. Такие показатели заложены в модели платформизации туризма, которую представили на заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) по развитию экосистем цифровой экономики под руководством заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.
Но основой роста бизнеса цифровых платформ, как ожидается, станет внутренний рынок. Предполагается, что в 2023 году с их помощью будет совершаться 80% поездок. Текущая доля платформ на внутреннем рынке не приводится. Аналитики ВЦИОМа в 2025 году указывали, что для организации путешествий онлайн-сервисы задействуют 63% потребителей.
Согласно оценкам, представленным на МРГ, в B2C-сегменте в России работают 150 туристических сервисов, 45 тыс. операторов и агентов, 30 тыс. средств размещения, 20 тыс. гидов и экскурсоводов, более 20 тыс. перевозчиков. На рынке растет конкуренция за туриста.
Сейчас в России ведется разработка госсистемы «Единая цифровая платформа в сфере туризма» (ГИС ЕЦП), работу курирует Минэкономики. Ее функции, по замыслу, будут сводиться к предоставлению проверенных данных о компаниях и формированию аналитики на основе госстатистики. Одновременно предполагается создание регуляторных условий для работы цифровых платформ. Среди сдерживающих их развитие факторов традиционно выделяется отсутствие в законодательстве определенных границ ответственности онлайн-агрегаторов за услуги поставщиков. Это формирует юридические риски для бизнеса, сдерживая расширение ассортимента.
Газета «Коммерсантъ» №204от 03.11.2026, стр. 10