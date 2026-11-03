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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
ПотреблениеТуризм

Туристов заведут на платформу

Доля российских цифровых платформ в расходах иностранцев на размещение в стране в 2036 году может составить 50%, увеличившись к 2025 году на 17 процентных пунктов. Такие показатели заложены в модели платформизации туризма, которую представили на заседании межведомственной рабочей группы (МРГ) по развитию экосистем цифровой экономики под руководством заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

Оксана Зуйко / Коммерсантъ

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Но основой роста бизнеса цифровых платформ, как ожидается, станет внутренний рынок. Предполагается, что в 2023 году с их помощью будет совершаться 80% поездок. Текущая доля платформ на внутреннем рынке не приводится. Аналитики ВЦИОМа в 2025 году указывали, что для организации путешествий онлайн-сервисы задействуют 63% потребителей.
Согласно оценкам, представленным на МРГ, в B2C-сегменте в России работают 150 туристических сервисов, 45 тыс. операторов и агентов, 30 тыс. средств размещения, 20 тыс. гидов и экскурсоводов, более 20 тыс. перевозчиков. На рынке растет конкуренция за туриста.
Сейчас в России ведется разработка госсистемы «Единая цифровая платформа в сфере туризма» (ГИС ЕЦП), работу курирует Минэкономики. Ее функции, по замыслу, будут сводиться к предоставлению проверенных данных о компаниях и формированию аналитики на основе госстатистики. Одновременно предполагается создание регуляторных условий для работы цифровых платформ. Среди сдерживающих их развитие факторов традиционно выделяется отсутствие в законодательстве определенных границ ответственности онлайн-агрегаторов за услуги поставщиков. Это формирует юридические риски для бизнеса, сдерживая расширение ассортимента.

Газета «Коммерсантъ» №204

от 03.11.2026, стр. 10
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Туристический рынок
Цифровизация экономики
Интернет-бизнес
Гостинично-туристический рынок

Авторы

  • Александра Мерцалова
    Александра Мерцалова
    заместитель заведующего отделом