Туристов заведут на платформу

Сейчас в России ведется разработка госсистемы «Единая цифровая платформа в сфере туризма» (ГИС ЕЦП), работу курирует Минэкономики. Ее функции, по замыслу, будут сводиться к предоставлению проверенных данных о компаниях и формированию аналитики на основе госстатистики. Одновременно предполагается создание регуляторных условий для работы цифровых платформ. Среди сдерживающих их развитие факторов традиционно выделяется отсутствие в законодательстве определенных границ ответственности онлайн-агрегаторов за услуги поставщиков. Это формирует юридические риски для бизнеса, сдерживая расширение ассортимента.