Axios: Госдеп, ЦРУ и Минфин США выступили за экономическое давление на Иран

Сам господин Трамп в интервью Axios сказал, что «не спешит» с решением о возобновлении атак на Иран. «Так или иначе, мы что-нибудь предпримем, но спешить некуда. Мы нанесли им финансовый ущерб. У них нет ни денег, ни бензина, и их люди очень устали от этого»,— заявил президент США.