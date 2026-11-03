Axios: Госдеп, ЦРУ и Минфин США выступили за экономическое давление на Иран
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф, госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент призвали президента США Дональда Трампа продолжать экономическое давление на Иран. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники. По данным собеседников издания, господин Рэтклифф говорил главе государства, что затяжные экономические трудности либо вынудят Тегеран на новые уступки, либо так дестабилизируют страну, что начнутся протесты.
Вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф выступают за сделку с Ираном. Как отмечают источники Axios, ту же позицию разделяет большинство стран Персидского залива. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и шеф Пентагона Пит Хегсет, напротив, хотят возобновить боевые действия. Они считают, что Ирану нельзя доверять даже при заключении сделки, не говоря о ее соблюдении, поэтому Дональд Трамп должен довести дело до конца военным путем.
Сам господин Трамп в интервью Axios сказал, что «не спешит» с решением о возобновлении атак на Иран. «Так или иначе, мы что-нибудь предпримем, но спешить некуда. Мы нанесли им финансовый ущерб. У них нет ни денег, ни бензина, и их люди очень устали от этого»,— заявил президент США.
Иранские СМИ сообщали по меньшей мере о пяти взрывах на острове Кешм в ночь на 3 ноября. The Wall Street Journal и Fox News со ссылкой на источники писали, что удары нанесли вооруженные силы США. Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) эти сообщения пока не комментирует.