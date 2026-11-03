Российские туроператоры не получали обращений из-за ДТП с автобусом в Турции
В Турции междугородний пассажирский автобус попал в аварию. Пострадали 45 человек, сообщает местная газета Hurriyet. Российские туроператоры не получали обращений от клиентов после ДТП.
ЧП случилось на трассе Испарта—Бейшехир недалеко от города Хююк на юге Турции. Автобус съехал с дороги и перевернулся в кювет. Все пострадавшие были госпитализированы. По предварительным данным, травмы у 40 человек оцениваются как легкие. Трое тяжелораненых остаются на лечении. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.
«Туроператоры, с которыми связался Российский союз туриндустрии (РСТ), сообщили, что обращений в связи с этим ДТП к ним не поступало. РСТ продолжает уточнять, были ли среди пассажиров организованные туристы из России»,— сказали ТАСС в пресс-службе РСТ.