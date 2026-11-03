«Европа и Украина проголосовали против Трампа»

Кризис в Персидском заливе к тому времени, скорее всего, разрешится в ту или иную сторону. А значит, и цены на энергоносители (и на тот же пресловутый дизель) опустятся. Демократы, захватив контроль над Конгрессом, могут не записать себе в актив никаких достижений, и маятник общественных настроений снова качнется вправо, к республиканцам. У них к тому же через два года будет другой кандидат в президенты, не столь скандальный, не столь неугомонный, более умеренный, чем Трамп. В общем, идея о том, что уже сейчас надо класть все яйца в одну, демократическую корзину, может и не оправдать себя. Но Европа (и особенно Украина) свою ставку уже сделали, и назад пути нет.