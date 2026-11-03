«Европа и Украина проголосовали против Трампа»
Максим Юсин — о международном аспекте выборов в США
Евросоюз все увереннее действует без оглядки на Вашингтон. Всего за несколько дней до промежуточных выборов в США Брюссель и Оттава договорились о создании нового альянса и дальнейшем сближении. На фоне возможного поражения республиканцев европейские лидеры, похоже, уже рассчитывают на ослабление позиций Дональда Трампа. Не рано ли они сбрасывают американского президента со счетов, рассуждает обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин.
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Еще задолго до промежуточных выборов в Соединенных Штатах стало складываться впечатление, что европейские союзники Вашингтона не просто сделали свою ставку (их симпатии к демократам сомнений никогда не вызывали), но и уже предвкушают поражение Дональда Трампа и его партии, начинают относиться к хозяину Белого дома как к «хромой утке», теряющей управление государством.
Лидеры ключевых стран ЕС больше не демонстрируют Трампу того почтения, которое вынуждены были оказывать два года назад, сразу после его победы на президентских выборах и взятия под контроль обеих палат Конгресса. Тогда все высказывания в его адрес тщательно фильтровались, не дай Бог, проскочит какая-нибудь насмешка, какой-нибудь намек, способный вывести из себя обидчивого и злопамятного президента США.
Сейчас свободы стало намного больше: Трампа и критикуют, и обвиняют, и демонстративно за несколько дней до американских выборов проводят саммит ЕС-Канада, премьер которой для главы Белого дома, едва ли не главный антагонист и раздражитель. Особую смелость (если не сказать дерзость) проявлял в последнее время по отношению к Трампу Владимир Зеленский. И в случае с украинским лидером сложно себе представить, что он решился бы на такое поведение, если бы не получил отмашки от ключевых европейских партнеров.
Вначале он проигнорировал высказанную шесть раз просьбу Трампа не бить по российским НПЗ, так как это повышает цены на дизель внутри Америки, что невыгодно республиканцам накануне выборов. Затем на какое-то время приостановил удары, но за несколько дней до голосования в США возобновил их, причем весьма интенсивно. И трудно отделаться от мысли, что сделано это было демонстративно.
Такой «праздник непослушания», показывающий всем (и в том числе американским избирателям), что мнением Трампа можно пренебрегать.
Возможно, расчет делается на то, что рвущиеся к власти демократы оценят эти жесты, это пренебрежение Трампом, грозным только на словах. Не секрет, что и Киеву, и Берлину, и Парижу, и Лондону, и Брюсселю было гораздо комфортнее работать с предыдущей, демократической администрацией. И возвращение к благословенным временам Джо Байдена, когда Америка, ЕС и Украина были в одном лагере и совместно противостояли Кремлю, было бы пределом мечтаний для многих европейских и украинских политиков.
Расчет понятен, симпатии к соперникам Трампа объяснимы, но тем не менее затеянная Европой и Киевом игра может оказаться весьма рискованной.
Специфика американской политической системы в том, что в руках президента, даже если он теряет контроль над обеими палатами Конгресса, все равно сосредоточены очень серьезные полномочия, особенно в области внешней политики. А зная бойцовский характер Трампа, вполне можно предположить, что неудача на промежуточных выборах его только разозлит, только мобилизует, только мотивирует.
Главные выборы для него все равно не эти, а президентские — в 2028 году. Вот тогда в случае поражения республиканского кандидата для Трампа действительно могут настать тяжелые времена. Возможны будут все варианты, вплоть до уголовного преследования его и членов семьи. Но это не сейчас, а только через два года. А два года по сегодняшним меркам, когда события в мире так невероятно ускорились, огромный, колоссальный срок. К тому же в 2028 году и контекст может быть совсем иным, более благоприятным для республиканцев.
Кризис в Персидском заливе к тому времени, скорее всего, разрешится в ту или иную сторону. А значит, и цены на энергоносители (и на тот же пресловутый дизель) опустятся. Демократы, захватив контроль над Конгрессом, могут не записать себе в актив никаких достижений, и маятник общественных настроений снова качнется вправо, к республиканцам. У них к тому же через два года будет другой кандидат в президенты, не столь скандальный, не столь неугомонный, более умеренный, чем Трамп. В общем, идея о том, что уже сейчас надо класть все яйца в одну, демократическую корзину, может и не оправдать себя. Но Европа (и особенно Украина) свою ставку уже сделали, и назад пути нет.