Шествие ушло на апелляции

Власти Москвы подали апелляцию на решение Тверского районного суда, признавшего незаконным отказ в согласовании шествия, которое Либертарианская партия России (ЛПР) намеревалась провести 31 августа, так как мэрия не предоставила альтернативную площадку. Тем временем либертарианцы также подали апелляцию, поскольку их акцию все равно не признали согласованной. Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник заявил “Ъ”, что отказ в проведении марша был правомерным. В ЛПР настаивают, что их акция должна считаться законной.

О своем намерении провести шествие «в поддержку честных выборов и против преследования москвичей» либертарианцы уведомили мэрию 20 августа. Они планировали провести акцию численностью до 10 тыс. участников от начала Страстного бульвара до дома №12 по проспекту Академика Сахарова с 14:00 до 17:00. Через два дня мэрия направила заявителям отказ в согласовании мероприятия «в связи с тем, что ширина проезжей части бульваров не обеспечивает проход указанного количества участников». После этого заявители подали иск об оспаривании решения департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы, и Тверской районный суд частично их поддержал, обязав предоставить альтернативную площадку для шествия, как того требует действующее законодательство, 31 августа.

Решение не удовлетворило ни власти Москвы, ни оппозицию. Столичное правительство подало апелляцию в Мосгорсуд, сообщил “Ъ” первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василий Олейник. Он заявил, что считает отказ в согласовании шествия законным, но не смог пояснить, в чем департамент не согласен с Тверским судом: «Извините, я не могу сейчас говорить. Все изложено в исковом заявлении, в апелляционной жалобе». Пресс-служба департамента также не ответила на вопросы “Ъ”.

В свою очередь, юрист Либертарианской партии Сергей Буряков сообщил “Ъ”, что ЛПР также подала апелляцию в Мосгорсуд. В ней содержится требование признать решение об отказе в шествии 31 августа не частично, а полностью незаконным. По закону о митингах, объясняют в ЛПР, власти могут отказать в согласовании акции, только если заявители не вправе быть организаторами публичных мероприятий или в предложенном месте запрещено проводить акции. «Во-вторых, согласно постановлению пленума Верховного суда (№28; июнь 2018 года.— “Ъ”), публичное мероприятие должно считаться согласованным, если органы власти в установленный законом срок не довели до организатора публичного мероприятия предложения об изменении места или времени его проведения. Этот срок равен трем дням, уведомление об акции было зарегистрировано 20 августа. Судом установлено то, что нам предложение не поступало»,— отмечает юрист партии. В связи с этим, говорит Сергей Буряков, мероприятие уже должно автоматически считаться согласованным. Однако партия беспокоится за безопасность граждан, поэтому пока официально не принимает участия в акции, которая уже анонсирована в группах сторонников Алексея Навального.

Владимир Хейфец