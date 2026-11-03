Песков уточнил, чем Трутнев займется на посту помощника президента
Песков: Трутнев будет курировать вопросы патриотического воспитания
Помощник президента Юрий Трутнев будет заниматься вопросами патриотического воспитания на новом посту. Об этом сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Предполагается, что так»,— сказал представитель президента. Будет ли в компетенции Юрия Трутнева ДОСААФ, центр «Воин» и другие структуры, пока неизвестно, добавил Дмитрий Песков.
По словам господина Пескова, «его (Трутнева.—"Ъ") участок работ» будет сформирован позднее. По этому поводу, уточнил он, Юрий Трутнев должен договориться с первым зампредом администрации президента (АП) Сергеем Кириенко, поскольку сейчас его курирует внутриполитический блок Кремля. «Будут делиться»,— пояснил пресс-секретарь.
22 октября президент Владимир Путин указом назначил Юрия Трутнева своим помощником. Его прежнюю должность — вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе — занял губернатор Приморского края Олег Кожемяко. О том, что господин Трутнев будет курировать вопросы патриотического воспитания в АП, еще до официального назначения писал РБК.