Прокуратура предупредила об ответственности за несогласованную акцию 31 августа

Прокуратура Москвы предупредила незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях. Мэрия, напомним, не разрешила заявленную штабом Алексея Навального акцию «Шествие против политических репрессий» от Чистых прудов до Новопушкинского сквера. В своих соцсетях госпожа Соболь, которая работает в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) господина Навального, призывает «выходить на улицу» 31 августа.

«Организатору указанного массового публичного мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения»,— заявили в прокуратуре. Ранее полиция Москвы призвала граждан не участвовать в несанкционированных акциях, намеченных на эту субботу.

Напомним, на несогласованных акциях 27 июля и 3 августа в Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 2 тыс. человек, СКР завел дело о массовых беспорядках.

На эти выходные московские власти запланировали ряд мероприятий и концертов на ВДНХ, проспекте Сахарова и в центре столицы. Ни одна заявка, поданная от оппозиции на проведение митингов и шествий на 31 августа и 1 сентября, согласована не была.

О мероприятиях, запланированных московскими властями в эти выходные, читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».