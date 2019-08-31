31 августа, суббота
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О «Шествии против политических репрессий» штаб Алексея Навального объявил после того, как мэрия Москвы отказала Либертарианской партии в проведении 31 августа митинга и шествия. На этот же день городские власти запланировали проведение на проспекте Сахарова фестиваля «PROлето» с участием Егора Крида и Ольги Бузовой. 29 августа москвичи начали получать СМС-сообщения от департамента информационных технологий Москвы с приглашением посетить 31 августа концерт

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

Акция протеста в Москве 31 августа

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В субботу в Москве прошла очередная несогласованная акция оппозиции. Организатором «Шествия против политических репрессий» выступил штаб Алексея Навального. Протестующие шли по бульварам от Чистых прудов до Новопушкинского сквера, скандируя «Допускай!», «Отпускай!», «Свободу политзаключенным!» и другие лозунги. По разным оценкам, на акцию пришли от 700 до полутора тысяч человек. Никто из протестующих задержан не был. Что происходило в центре Москвы — в фотогалерее “Ъ”.


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