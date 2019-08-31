Акция протеста в Москве 31 августа

В субботу в Москве прошла очередная несогласованная акция оппозиции. Организатором «Шествия против политических репрессий» выступил штаб Алексея Навального. Протестующие шли по бульварам от Чистых прудов до Новопушкинского сквера, скандируя «Допускай!», «Отпускай!», «Свободу политзаключенным!» и другие лозунги. По разным оценкам, на акцию пришли от 700 до полутора тысяч человек. Никто из протестующих задержан не был. Что происходило в центре Москвы — в фотогалерее “Ъ”.