«Сотрудников полиции здесь больше, чем в обычный день»

В центре Москвы усилены меры безопасности. На Бульварном кольце дежурят сотрудники полиции. Ожидается, что в городе 31 августа пройдут несанкционированные акции протеста. Оппозиция планировала согласовать шествие под лозунгами «за честные выборы» и «против политических репрессий» в мэрии. Однако власти отклонили заявку, сославшись на то, что в Москве запланировано другое массовое мероприятие, а именно — фестиваль «PROлето». Он проходит на проспекте Сахарова и ВДНХ. О том, что происходит в центре города — корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.

— Я нахожусь возле «Чистых прудов», непосредственно между входом в метро и памятником Грибоедову, возле которого предполагалось начать шествие. Организаторы этой протестной акции подавали заявку на шествие от памятника Грибоедову до Пушкинской площади. Она постепенно наполняется людьми, становится уже тесно. Присутствуют, конечно, и сотрудники полиции. Их здесь больше, чем в обычный день, однако значительно меньше, чем во все последние случаи, когда точно так же планировались акции, которые были не согласованы с мэрией, и полиция готовилась к ним заранее.

Непосредственно возле «Чистых прудов» есть несколько полицейских автобусов, специальная полицейская машина, которая оснащена выдвижной мачтой с камерами наблюдения, и, как говорят, там же располагается оборудование, которое глушит мобильную связь. Пока полиция никак себя не проявляет, не вмешивается в происходящее, даже не подходит к тем людям, которые стоят с плакатами в одиночных пикетах.

— Что за плакаты, что на них написано?

— «Требуем и не отступим», «Хватит нам врать», «Свободу политзаключенным». Больше всего плакатов, посвященных так или иначе требованию свободы для политзаключенных. У многих на плакатах изображение обвиняемых по делу о массовых беспорядках. Но также здесь можно видеть символику, которую уже не раз видели на предыдущих акциях,— «Допускай», «Верните нам выборы», «Требуем честных выборов».

Беседовал Максим Митченков