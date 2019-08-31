СК начал диалог с оппозицией с помощью камеры

Утром 30 августа на сайте и YouTube-канале Следственного комитета России (СКР) появился видеоролик о протестных акциях, которые проходили в Москве в 2012, 2017 годах и этим летом. Главным героем сюжета стал анонимный участник митинга, получивший срок за нападение на полицейского. Голос за кадром призывает молодых людей не портить свою жизнь в угоду «кукловодам». В пресс-службе СКР пояснили “Ъ”, что таким образом ведут профилактическую работу, однако эксперт-медиалингвист указывает на манипулятивные технологии. В компании «Медиалогия» утверждают, что охват сообщениями о видеоролике в СМИ получился нешироким.

Голос за кадром утверждает, что вспомнить старые уголовные дела и достать архивные видео следователей заставили события этого лета: «Они разворачиваются по тому же сценарию, что и несанкционированные митинги в Москве в 2017 году и нападения на правоохранителей в 2012 году на Болотной площади. Тогда были задержаны десятки человек, среди них несовершеннолетние. Уголовные дела, допросы и показания, а как итог — раскаяние и побег из столицы, подальше от политических волнений».

В сюжете представлена история молодого человека, который признается, что ударил сотрудника полиции «ногой по каске» два года назад на Пушкинской площади.

Лицо активиста скрыто, он «еще молод» и пытается начать жизнь с чистого листа. Вернувшийся на волю анонимный оппозиционер утверждает, что действовал в «каком-то помутнении». Здесь же гендиректор НИИ социологии Мария Филь уточняет, что даже законопослушный человек, попав в «такую ситуацию», с большой вероятностью поднимет камень с земли: «Потому что он в этой команде, он защищает уже коллективные интересы».

Глава управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко в беседе с “Ъ” утверждает, что данный ролик «никто не заказывал», он сделан сотрудниками СКР самостоятельно, к услугам пиарщиков правоохранители не обращались. Целевая аудитория в первую очередь — молодежь: «В рамках профилактической работы мы хотим предупредить молодых людей, что за противоправные действия, которые могут расцениваться в том числе и как уголовно наказуемые деяния, наступает уголовная ответственность. И конечно, мы хотим предупредить их, чтобы они бережно к своей судьбе относились».

Преподаватель журфака МГУ, автор курсов по эффективной коммуникации и медиалингвистике Наталья Василькова отмечает, что у зрителей нет основания доверять истории анонимного героя сюжета. «Ролик вызывает сожаление по поводу того, что он сделан неталантливо, без выдумки, без изюминки. Как будто его создал старый пропагандист времен 70-х годов, поленившийся даже представить какие-то завлекательные моменты. Нельзя просто пугать. А здесь аудитория берется на испуг. Основной посыл — подумайте о своей жизни, вас посадят»,— прокомментировала “Ъ” эксперт работу СКР. Она обращает внимание на утверждение авторов, что организаторы протестов не появляются на акциях: «Но мы с вами знаем, что это не правда. Этот ролик до сердца не дойдет».

По оценке преподавателя журфака, сюжет может воздействовать на родителей молодых людей, но не на них самих.

У молодежи еще недостаточно жизненного опыта, чтобы испугаться, а чтобы ее хотя бы слегка переубедить, нужно подобрать очень большое количество подтвержденных фактов. А в данном случае молодые люди могут только «еще больше завестись» и пойти на протестную акцию, резюмирует преподаватель.

“Ъ” попросил компанию «Медиалогия» оценить упоминаемость ролика в СМИ. «До 18:30 30 августа — 102 сообщения об этом ролике в российских СМИ. Например, за этот же период у СК (в том числе у его региональных управлений.— “Ъ”) упоминаемость — 3,9 тыс. сообщений»,— сказал собеседник “Ъ”, отметив, что цитируемость видеосюжета нельзя назвать широкой.

Отметим, что ранее представителям ряда оппозиционных движений отказали в согласовании акций 31 августа. Однако в социальных сетях сторонников Алексея Навального заявлено несанкционированное шествие по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади, которое начнется в 14:00. Некоторые активисты организуют одиночные пикеты.

Владимир Хейфец