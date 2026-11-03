За ночь над Россией сбили 856 беспилотников

По данным ведомства, дроны сбивали в Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской областях. Также атаку БПЛА отразили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.