За ночь над Россией сбили 856 беспилотников
Силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 856 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Под удар попали приграничные области, Центральная Россия и юг страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, дроны сбивали в Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской и Московской областях. Также атаку БПЛА отразили над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Одна из самых массированных атак пришлась на Ярославль. Вблизи нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе сбили 124 беспилотника. Объект получил повреждения, там начался пожар. Пострадали два сотрудника НПЗ.