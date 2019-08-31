«Колонна растянулась на сотни метров»

В центре Москвы проходит несанкционированное шествие. Участники акции под лозунгами «за честные выборы» и «против политических репрессий» прошли от Чистых прудов до Пушкинской площади. В шествии приняли участие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Александр Соловьев, а также Григорий Явлинский, Николай Ляскин, музыкант Петр Налич. Полицейские не препятствуют участникам, но просят их не заходить на тротуары и не мешать движению. Подробности акции ведущий Максим Митченков узнал у корреспондента “Ъ FM” Петра Пархоменко.

— Постояв недолго на Пушкинской площади, довольно значительная часть протестующих, в основном молодых людей, скандируя «на Тверскую, на Тверскую», ушла по Тверской в сторону центра, после чего к Пушкинской площади буквально за пару минут подъехало, наверное, с десяток автобусов и автозаков. Сотрудники Росгвардии оцепляют площадь, сцепившись друг с другом локтями. В это время из подземного перехода выходит большая группа полицейских и росгвардейцев в спецэкипировке. Перекрыли наземный переход с Пушкинской площади в сторону центра на Тверскую улицу, и выстроились сотрудники Росгвардии вдоль бордюров, чтобы не допустить выхода на проезжую часть.

Впрочем, участники шествия и без этого соблюдали, насколько это возможно, правила дорожного движения и не пытались где-то остановить автомобильное движение.

— Много людей вышло на несанкционированную акцию?

— Сложно оценить количество, потому что шествие растянулось на очень длинной дистанции. Когда голова колонны подходила к Пушкинской площади, ее хвост был еще за памятником Крупской, то есть на сотни метров растянулась эта колонна. Но здесь тысяча людей, в этом нет сомнения. Конечно, здесь не столько людей, сколько на 60-тысячном митинге на Сахарова.

— Как ведут себя протестующие?

— Они не проявляют никакой агрессии, некоторые держат плакаты, скандируют «Свободу политзаключенным», «Россия будет свободной». Масса лозунгов, образованных от глагола «пускать»: «допускай» и «пропускай», «отпускай», «распускай».

Я, наконец, увидел Любовь Соболь на Пушкинской площади. Пятачок вокруг памятника Пушкину — эта часть площади заполнена людьми. Некоторое время назад достаточно значительная часть протестующих успела перейти дорогу и уйти по Тверской в центр. Что там происходит я, к сожалению, не могу сказать, потому что я отрезан от улицы цепью полицейских в шлемах. Надо сказать, что в этот раз я не вижу ни одного полицейского в маске или росгвардейца.