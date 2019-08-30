Сначала торжества, потом протесты

Вместо митинга против давления на университеты 30 августа пройдет публичная дискуссия «Университет в "Яме"». Ранее правительство Москвы отказалось согласовать заявленный студентами митинг «Свободу студентам, свободу университетам». В субботу, 31 августа, вместо не согласованной мэрией Москвы акции, которую заявляла Либертарианская партия России (ЛПР), пройдет несогласованное «Шествие против политических репрессий», организаторами которого выступил штаб Алексея Навального. В это же время на площади Академика Сахарова на концерте «PROлето» будут выступать в том числе Ольга Бузова и Егор Крид. 1 сентября на ВДНХ пройдет парад учеников кадетских училищ в честь Дня знаний и благотворительная акция «Забег во благо».

Независимый студенческий журнал DOXA, профсоюзы студентов Community и «Университетская солидарность», члены групп поддержки арестованных по делу о массовых беспорядках 27 июля Егора Жукова и Даниила Конона и участники инициативной группы МГУ им. М. В. Ломоносова первоначально просили мэрию согласовать митинги и акции протеста на последние два дня августа и 1 сентября. Ни одна заявка согласована не была, в итоге заявители проведут сегодня в «Яме» — амфитеатре на Хохловской площади — публичную дискуссию о политическом давлении на университеты. «Мы меняем формат мероприятия, не отказываясь от него»,— сообщили организаторы. Они просят участников «воздержаться от лозунгов, плакатов и скандирований» и подчеркивают, что не смогут «обеспечить безопасность посетителей "Ямы" в этот вечер». С городскими властями мероприятие не согласовано.

31 августа штаб Алексея Навального намерен провести не согласованное с мэрией «Шествие против политических репрессий» от Чистых прудов до Новопушкинского сквера.

Наиболее активно за участие в «прогулке» агитирует незарегистрированный кандидат в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь. По ее словам, в четверг на нее было «совершено нападение у ее дома», когда она садилась в такси: неизвестные облили пальто оппозиционерки грязью и скрылись. «Против нападений, арестов и политических репрессий я выйду 31 августа в 14:00 к памятнику Грибоедова»,— написала в соцсетях Любовь Соболь, связав нападение с планируемым шествием. Напомним, ранее в пресс-службе Либертарианской партии России, которой было отказано в проведении митинга и шествия 31 августа, сообщали, что ЛПР не призывает к участию в несанкционированным акциям, но «члены партии присоединятся к прогулке по бульварам в частном порядке».

Муниципальный депутат округа Теплый Стан Сергей Прушинский, со страницы которого в Facebook анонсировался митинг 31 августа «За нашу и вашу свободу», сообщил “Ъ”, что «не намерен организовывать несогласованную акцию на Страстном бульваре»: «Создание сообщений о митинге было импульсивной реакцией на происходящий вокруг беспредел. Сейчас я не вижу смысла проводить акцию, но присоединюсь к шествию по бульварам»,— уточнил господин Прушинский.

«31 августа я выйду на одиночный пикет в поддержку честных выборов к памятнику Высоцкому на Страстном бульваре. Я уже месяц подаю заявки на групповые пикеты в префектуру ЦАО, но мне отказывают, поэтому я выхожу один»,— рассказал о планах на протестную субботу муниципальный депутат округа Академический Нодари Хананашвили.

Городские власти также планируют ряд мероприятий в субботу и воскресенье. Так, в субботу на проспекте Сахарова пройдет фестиваль «PROлето», на котором выступят в том числе Ольга Бузова и Егор Крид. 29 августа москвичи начали получать СМС-сообщения от департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) с приглашением 31 августа прийти на концерт на проспекте Сахарова. «Российский союз молодежи обратился к мэрии Москвы с просьбой об информационной поддержке в проведении фестиваля, в том числе и СМС-информировании»,— объяснили “Ъ” в пресс-службе ДИТ. Известно также, что вечером 31 августа пройдет салют в ознаменование 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецко-фашистских захватчиков.

День знаний 1 сентября, который в этом году приходится на воскресенье, школьники отметят в рамках московского международного форума «Город образования» на ВДНХ. Главным событием станет парад учеников кадетских училищ и благотворительная акция «Забег во благо». Как ранее сообщал “Ъ”, в ряде московских школ сообщили об отмене торжественных линеек 2 сентября в связи с городским праздником на ВДНХ.

Елизавета Михальченко, Мария Старикова