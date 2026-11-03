Казахстан возобновил остановленную из-за БПЛА прокачку нефти по «Атырау—Самара»
Прокачка нефти по трубопроводу «Атырау—Самара» возобновлена, сообщила официальный представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева. Поставки приостанавливали после атак БПЛА.
«На 3 ноября 2026 года транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу "Атырау—Самара" осуществляется в штатном режиме. После технического обследования прокачка была возобновлена»,— уточнила представитель министерства (цитата по «Интерфаксу»).
Ведомство сообщало, что БПЛА атаковали объекты Самарского производственно-диспетчерского узла в ночь на 2 ноября. В тот же день была временно остановлена транспортировка нефти для проверки состояния инфраструктуры.
Нефтепровод «Атырау—Самара» занимает второе место среди экспортных маршрутов казахстанской нефти, уступая только системе Каспийского трубопроводного консорциума. Через трубопровод нефть поступает в российскую систему «Транснефти». По итогам 2025 года Казахстан экспортировал по этому маршруту 9,2 млн т сырья.