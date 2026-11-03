Казахстан возобновил остановленную из-за БПЛА прокачку нефти по «Атырау—Самара»

Нефтепровод «Атырау—Самара» занимает второе место среди экспортных маршрутов казахстанской нефти, уступая только системе Каспийского трубопроводного консорциума. Через трубопровод нефть поступает в российскую систему «Транснефти». По итогам 2025 года Казахстан экспортировал по этому маршруту 9,2 млн т сырья.