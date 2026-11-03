В Мелитополе задержан подозреваемый в передаче сведений о военной полиции
Житель Мелитополя 2001 года рождения задержан по подозрению в госизмене, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ведомства, он передавал украинской стороне информацию о местах дислокации объектов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.
Как отмечает ФСБ, мелитополец «инициативно через мессенджер Telegram» связался с представителем террористической организации, подконтрольной спецслужбам Украины. Молодого человека задержали при попытке выезда на Украину.
Следственным отделом УФСБ по Запорожской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК. Решением суда он заключен под стражу.