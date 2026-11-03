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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
ЖизньОбразование

Путин поручил привлекать преподавателей вузов как наставников для учителей

Президент Владимир Путин дал поручения по итогам встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учениками. Господин Путин в том числе распорядился привлекать преподавателей вузов в качестве наставников для молодых учителей.
Полный список поручений опубликован на сайте Кремля. В их число вошли:

  • правительству совместно с администрацией президента — представить предложения об оказании дополнительной поддержки аспирантам и молодым ученым, проводящим научные исследования в области педагогических наук;

  • Минпросвещения совместно с Минобрнауки — обеспечить приобретение педагогами навыков наставничества в молодежных и детско-взрослых коллективах;

  • представить предложения о привлечении научно-педагогических работников вузов в качестве наставников учителей, впервые приступающих к педагогической деятельности;

  • Минпросвещения совместно с регионами — сформировать на базе образовательных организаций сеть ресурсных центров, оказывающих методическую помощь в развитии института наставничества «малокомплектным общеобразовательным организациям», в том числе в сельской местности;

  • подготовить предложения о создании мобильных педагогических технопарков, а также разработать программу, предусматривающую посещение педагогическими работниками ведущих научных и образовательных организаций и высокотехнологичных предприятий.

В июле 2025 года Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с четвертого курса вне зависимости от специальности. В сентябре 2026-го «Ведомости» писали, что более 40 тыс. студентов направили в российские школы вести уроки в попытках решить проблему с кадрами.
Высшее образование
Школьное образование
Российское образование
Владимир Путин