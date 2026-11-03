Путин поручил привлекать преподавателей вузов как наставников для учителей

правительству совместно с администрацией президента — представить предложения об оказании дополнительной поддержки аспирантам и молодым ученым, проводящим научные исследования в области педагогических наук;

Минпросвещения совместно с Минобрнауки — обеспечить приобретение педагогами навыков наставничества в молодежных и детско-взрослых коллективах;

представить предложения о привлечении научно-педагогических работников вузов в качестве наставников учителей, впервые приступающих к педагогической деятельности;

Минпросвещения совместно с регионами — сформировать на базе образовательных организаций сеть ресурсных центров, оказывающих методическую помощь в развитии института наставничества «малокомплектным общеобразовательным организациям», в том числе в сельской местности;