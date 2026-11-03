ФАС помогла регионам заключить 146 соглашений о стабилизации цен на топливо
При содействии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 52 российских региона заключили 146 соглашений о стабилизации цен на топливо. ФАС и ее территориальные органы принимают меры из-за «необоснованного повышения цен на топливо», заявили в ведомстве.
46 соглашений заключены с операторами, которые владеют более чем 20 автозаправочными станциями (АЗС) в 30 российских регионах. В том числе в Москве и Московской области, а также в Тамбовской, Вологодской, Волгоградской, Белгородской, Кировской, Иркутской, Кемеровской, Запорожской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Омской областях, в Забайкальском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском, Алтайском, Красноярском краях, в республиках Крым, Саха (Якутия), Бурятия, Татарстан, Хакасия и Мордовия. Кроме того, соглашения заключены с независимыми владельцами АЗС в Донецкой и Луганской народных республиках.
Соглашения заключают в соответствии с постановлением правительства № 662, уточнили в ФАС. Их основная цель — стабилизировать ситуацию с ценами на топливном рынке и обеспечить сдерживание цен. По данным службы, работа в этом направлении продолжается. При необходимости ФАС консультирует по этому поводу региональные власти и операторов АЗС.