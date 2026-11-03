Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Белоусов встретился с зампредом Центрального военного совета Китая

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНР, сообщает пресс-служба российского ведомства. Во время поездки господин Белоусов провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковником Чжан Шэнминем.

Минобороны России

По словам российского министра, партнерство двух стран опирается на личные контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Главы наших государств указали новые стратегические направления развития китайско-российских отношений. И сегодняшняя наша встреча является практическим шагом к реализации важных договоренностей глав наших государств»,— заявил Чжан Шэнмин.
Китай. Внешняя политика
Новости Китая — отношения с Россией
Андрей Белоусов
Китай