Белоусов встретился с зампредом Центрального военного совета Китая
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл с рабочим визитом в КНР, сообщает пресс-служба российского ведомства. Во время поездки господин Белоусов провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета Китая генерал-полковником Чжан Шэнминем.
По словам российского министра, партнерство двух стран опирается на личные контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Главы наших государств указали новые стратегические направления развития китайско-российских отношений. И сегодняшняя наша встреча является практическим шагом к реализации важных договоренностей глав наших государств»,— заявил Чжан Шэнмин.