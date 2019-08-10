«Теперь ОМОН — главный хипстер Москвы»

Мне, как и всем, дела не было до Мосгордумы. Ну, есть она там где-то и есть, еще более подконтрольная мэрии, чем Госдума – Кремлю, и пусть там они заседают. Но нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме. Наша власть, конечно, сама устраивает выборы, и сама определяет правила на выборах, и сама следит за соблюдением этих правил, и сама – о чудо! – главный участник этих выборов, и сама эти выборы выигрывает. И только на такие выборы, которые подконтрольны ей, с заранее известным результатом, наша власть и согласна. И страшно злится, когда случаются редкие осечки.

Митинг «Вернем себе право на выборы» и «Прогулка в поддержку честных выборов» в Москве Онлайн-трансляция “Ъ” Читать далее

И вот сейчас двадцать лет Путину. Двадцать лет! Брежневу было восемнадцать в предыдущем-то застое. А это ведь не только потому, что Кремль так творчески использовал слово «подряд» в тексте про предыдущие сроки в Конституции России. А потому что в 2007 году даже раскрутку Медведева люди принимали за президентские выборы. А тогда был раскручен еще и Иванов, чтоб на всякий случай, ежели надо, то он бы получил 70%. Но Путин решил, что Медведев пусть получает, и он искомые 70% получил. И где теперь Медведев, и где Иванов, и где эти десятки миллионов голосов, которые были отданы за притворного президента России – местоблюстителя царского трона?..

Это же просто электорат одноразового использования. Решили задачу – и все, а дальше у нас будут другие трюки.

И вот теперь эти трюки на выборах в Мосгордуму – уже устаревшие. И вся эта катавасия с подписями: когда у одних они заведомо хорошие, но нельзя проверить, так ли они хороши, а у других подписи заведомо плохие, но нельзя выяснить, чем они именно плохи. А уж когда эти нынешние депутаты Мосгордумы от «Единой России» теперь, когда просели рейтинги власти, выдвигаются как скромные самовыдвиженцы. А потом, когда они войдут в Мосгордуму, то будут голосовать как «Единая Россия». Это уже в чистом виде наперсточничество! И никому уже от этой лжи не деться.

И поскольку врут давно, то ложь уже опирается на насилие, потому что она не выстоит. И никто не останется в стороне.





Вот там совсем недалеко Высшая школа экономики – такой весь из себя элитный вуз с мировыми рейтингами и прочее, и прочее, и всякие прогрессивные науки… И что в результате изучения прогрессивных наук? У студента «вышки» Егора Жукова либеральные убеждения, он выходит их отстаивать на акцию протеста, его предсказуемо заметают. И как теперь восстановить эту гармонию между прогрессивными науками и лояльностью, когда студент должен верить в госидеологию?.. А другие ректоры уже заранее грозят исключениями за участие в протестных акциях.

Вот до какого срама надо дойти в этой лжи, чтобы русский ректор вперед полиции бежал бы наказывать собственных студентов?





И вот еще ближе бульвары распрекраснейшие. В прошлую субботу на них нельзя было гулять! Без лозунгов, без кричалок, без ничего. Гулять с мыслью о том, что ты не доверяешь власти! Вот выхожу я на бульвары с этой мыслью крамольной и этим создаю массовые беспорядки. И чтоб точно сорвать эту акцию, ОМОН просто блокировал бульвары. Вот как Рождественский – и вход, и выход, и все эти боковые входы, и окрестные переулки. Потому что ОМОН – хозяин города. Потому что только у ОМОНа демонстрации всегда согласованы, своевременны, санкционированы и прочее. И ОМОН стоит где хочет, ходит где хочет и паркуется где хочет, и еще метелит всех остальных.

Вот спасибо, мы дожили: теперь ОМОН – главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине.





И дело не в Мосгордуме даже. Если мы сегодня это скажем – что вранье, политическое вранье и других будем убеждать: ну, не ведитесь, ну, какие это нахрен выборы, ну, вранье это... И власти скажем: ну, изовралась ты уже вся, уже все твои приемы наперечет, уже видно, уже «Манька Облигация воровка на доверии», ну сколько можно?..

Может быть, тогда это все-таки станет хотя бы началом конца этого всероссийского политического вранья и всероссийского доверия этому политическому вранью.

И последнее. Вот до чего на воре и шапка горит. И как власть привыкла менять на ходу свои же правила, что, увидев, сколько рэперов вписалось сегодня, они стали слать вслед, задним числом, вдогонку предупреждения, что, мол, нельзя петь, потому что это тогда концерт, а не митинг. Как будто этот микрофон выдается с лицензией «Только проза». Во-первых, я надеюсь, что рэперы – не такие пай-мальчики послушные. А во-вторых, мы же тоже солидарны с русским рэпом, у которого отменили такое количество концертов за последний сезон. Еще не хватало, чтобы и здесь рэп запрещали.

(перепевает «Юмориста» рэпера Face.—“Ъ”) Gold on my wrist, я журналист. Пошутил не так – и ты попал в blacklist. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый. Небо – самолетам, а цензура журналистам.