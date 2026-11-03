Новым мэром Ярославля стал Алексей Михайлов

«Мне поступило предложение поработать в Ярославской области, и хочу вам сказать, что я ни секунды не пожалел, переехал сюда и думаю, что основная часть моей жизни должна быть связана именно с Ярославской областью»,— сказал в ходе своего выступления господин Михайлов.