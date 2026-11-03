Новым мэром Ярославля стал Алексей Михайлов
Депутаты муниципалитета (городской думы) Ярославля 3 ноября избрали мэром города Алексея Михайлова, который до вчерашнего дня возглавлял Ярославский муниципальный округ. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».
Выборы прошли на внеочередном заседании муниципалитета 3 ноября. После выступления кандидатов состоялось электронное голосование. По его результатам большинство депутатов отдало голоса за господина Михайлова. Он набрал 29 голосов. На пост также претендовали председатель объединения организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев, за него проголосовали 12 депутатов, и депутат Ярославской областной думы Андрей Бурьяноватый, получивший 8 голосов. Всего в заседании участвовали 32 народных избранника. Заседание муниципалитета состоялось несмотря на крупнейшую атаку БПЛА на Ярославль в ночь на 3 ноября.
Алексей Михайлов занимал пост главы Ярославского округа с июня 2025 года. Вечером 2 ноября он сообщил об уходе в отставку на своей странице в социальных сетях. На выборы мэра он был выдвинут региональным отделением партии «Единая Россия» по предложению губернатора Михаила Евраева.
Новому мэру Ярославля 36 лет, он уроженец Воронежа. После обучения и работы в вузах родного города в 2022 году стал замглавы Мичуринска по ЖКХ, в 2024-м — первым вице-мэром. В 2025 году переехал в Ярославскую область по личным обстоятельствам.
«Мне поступило предложение поработать в Ярославской области, и хочу вам сказать, что я ни секунды не пожалел, переехал сюда и думаю, что основная часть моей жизни должна быть связана именно с Ярославской областью»,— сказал в ходе своего выступления господин Михайлов.
В октябре 2026 года муниципалитет Ярославля повысил денежное вознаграждение мэру и ввел для него выплату на аренду жилья в размере 55 тыс. руб. в месяц. Должность главы города освободилась после отставки Артема Молчанова в связи с избранием депутатом Госдумы.