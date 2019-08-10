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К началу согласованной акции, у рамок металлоискателей собралось немало людей. На 14:00 на митинг, по подсчетам «Белого счетчика», прошли 7,2 тыс. участников

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ   |  купить фото

Акция протеста в Москве 10 августа

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В Москве 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг «Вернем себе право на выборы» в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Участие в нем приняли от 20 тыс. (МВД) до 60 тыс. («Белый счетчик») человек. После согласованной части акции некоторые митингующие отправились на «мирную прогулку», на которой были задержаны не менее 130 человек. Кадры с санкционированного митинга и «мирной прогулки» — в фотогалерее “Ъ”.


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