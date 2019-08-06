Пожары утонули в подсчетах

Ситуацию с лесными пожарами в Сибири «удалось преломить в корне», сократив очаги возгорания на четверть, отрапортовали в понедельник в МЧС. Минобороны доложило, что при поддержке армейской авиации за четыре дня огонь удалось победить на площади более 750 тыс. га. В «Гринписе России» эти данные подвергают сомнению: «Ранее ничего подобного в мировой практике тушения лесных пожаров никому достичь не удавалось». В связи с этим экологи обращают внимание на «новую методику измерения площади лесных пожаров», подробности которой не разглашаются. Это подтверждают и данные «Авиалесоохраны», которые учитывают все силы, задействованные при тушении пожаров — за этот же период чиновники говорят о потушенных 20,7 тыс. га.

Большинство очагов природных пожаров в Сибири возникли вблизи дорог, «что дает основания предполагать, что основной причиной катастрофы могло стать неосторожное обращение с огнем». Об этом заявил в понедельник замглавы МЧС Игорь Кобзев на совещании в Госдуме, посвященном ситуации с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке. Отметим, ранее причиной масштабных лесных пожаров и их распространения в «Авиалесоохране» называли сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой и ветреной погоды. Господин Кобзев отметил со ссылкой на данные информационной системы «Каскад», что сухие грозы не могли стать главной причиной возгораний. Однако в Рослесхозе настаивают на прежней версии.

Напомним, масштабные лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке начались в июле. Площадь горящих лесов в России достигла почти 4 млн га — почти все очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. В этих регионах введен режим ЧС. Дым от природных возгораний накрыл несколько уральских городов и дошел до Поволжья, что стало поводом для волнения жителей. При этом, как сообщал ранее “Ъ”, большая часть лесных пожаров приходится на так называемые зоны контроля: регионам разрешается не тушить в них очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики.

«Частично пожары имеют рукотворный характер, то есть спровоцированы людьми, которые либо заметают следы незаконных рубок,— указывает глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов,— либо провоцируют низовые пожары, чтобы на следующий год получить тендеры и контракты на вырубку леса, который горел внизу, но древесина абсолютно здоровая и пригодная для спила».





Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратил внимание на низкую эффективность расследования преступлений, связанных с лесными пожарами. Так, по его данным, в 2018 году за умышленные поджоги лесов было осуждено всего шесть человек. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил 1 августа Генпрокуратуре совместно с МВД и Следственным комитетом России «провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины». В свою очередь, в Генпрокуратуре в понедельник заявили, что в ряде регионов искажали статистику по лесным возгораниям, прежде всего это касается их площади. Там также отметили, что в регионах «должным образом не организовывались мероприятия по локализации и ликвидации лесных пожаров».

Ситуацию с лесными пожарами в Сибири «удалось преломить в корне», заверили в понедельник в МЧС, отметив «тенденцию снижения очагов пожаров». В ведомстве заявили, что общая площадь возгораний на территории Сибири и Дальнего Востока с 30 июля сократилась на 25%. «Усиление группировки в СФО и ДФО подразделениями МЧС РФ и Минобороны позволило за неделю ликвидировать природные пожары на территории более 1 млн га»,— добавили в МЧС. В свою очередь, в Минобороны накануне заявили, что с 1 августа армейские самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 потушили лесные пожары в Красноярском крае и Иркутской области площадью 753 тыс. га.

В «Гринписе России» эти данные подвергают сомнению и отмечают, что «это совершенно фантастический результат, и ранее ничего подобного в мировой практике тушения лесных пожаров никому достигать не удавалось». «Исходя из отчета Минобороны, самолетами и вертолетами министерства было сброшено 6 тыс. тонн воды, которыми были потушены 753 тыс. гектар, что дает около восьми литров на гектар,— обращает внимание Антон Бенеславский из "Гринписа России".— Сомнительно, что таким нанослоем воды можно хоть что-то потушить».

В Минобороны не смогли оперативно ответить на соответствующий запрос “Ъ”. В пресс-службе МЧС, куда “Ъ” обратился с просьбой прокомментировать статистику, ведомства рекомендовали смотреть информацию на сайте. «Оценить реальную обстановку и осуществлять расчет сил и средств для реагирования на действующие пожары позволило изменение подхода к определению площадей действующих пожаров»,— говорится там.

Экологи обращают внимание, что, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», за указанный период удалось потушить лесные пожары общей площадью 20,7 тыс. га. Там “Ъ” пояснили, что данные учитывают «все силы, задействованные в регионе»: «Почему у МЧС такие данные — уточняйте у них». Константин Кобяков из «WWF России» со ссылкой на данные государственной информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз) говорит, что за прошедшие четыре дня площадь пожаров увеличилась на 405 тыс. га. «Площадь пожаров может и увеличиваться даже при активном тушении, но если считать, что потушено 753 тыс. га, то суммарное увеличение площади означает, что параллельно с тушением резко увеличилась скорость распространения остальных, непотушенных пожаров или появилось большое количество новых: увеличение больше чем на 1,1 млн га за четыре дня — это очень много»,— сомневается господин Кобяков.

Анна Васильева