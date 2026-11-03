СКР возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на автобус в ЛНР
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки вооруженных сил Украины на автобус в ЛНР. Об этом сообщила представитель СКР Светлана Петренко. При атаке погиб один человек, еще восемь пострадали.
Следователи приступили к сбору доказательств, установлению типа и модели использованного ВСУ беспилотника, а также всех обстоятельств произошедшего.
Атака произошла 2 ноября на участке дороги Родаково — Желтое Славяносербского муниципального округа. Удар пришелся по рейсовому автобусу «Луганск — Зимогорье», сообщал глава ЛНР Леонид Пасечник.