Иркутская область готовится ко второй волне

Иркутской области может грозить еще одно наводнение. Река Ия в городе Тулун переливается через дамбу. Сейчас уровень воды в ней — более 10 м при критической отметке в 7 м. Движение по федеральной трассе «Сибирь» ограничено. Чтобы попасть из Красноярска в Иркутск, нужно объезжать Тулун через Братский район. Такого в регионе не было за последние 100 лет. За июль выпала трехмесячная норма осадков. Ранее метеорологи прогнозировали, что 30 и 31 июля вода в Ие поднимется до 11,5 м.

В Росгидромете отказались комментировать “Ъ FM” эту ситуацию. Пока вода прибывает каждые 2 часа почти по 30 см, рассказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко: «На июнь и июль пришлось по трехмесячной норме осадков. Если говорить о реке Ие, то 30 июля отметка достигла 11 м. Этот уровень меньше, чем месяц назад, тогда было почти 14 м, но больше, чем любые наводнения, которые были за практически столетнюю историю с 1906 года. Когда проводилась эвакуация людей, мы понимали, что может быть зона подтопления, это и подтвердилось. Объекты водоснабжения и водоотведения на данный момент законсервированы, водозабор в Тулуне пока действует. Везде расставлены сотрудники МЧС и Росгвардии. Вода в течение каждых 2 часов, к сожалению, поднимается на 25-30 см. Почти все компенсации по 50 и 100 тыс. руб. выплачены. Начата выдача свидетельств на покупку или строительство жилья, мы собрали больше 111 млн. Восстанавливать подтопленную дважды в течение месяца зону не будут».

Сейчас вода подтопила 475 жилых домов — в них проживает более 2,5 тыс. человек. Население подготовилось к этому с учетом предыдущего опыта, рассказал “Ъ FM” житель Тулуна Сергей Гусев: «Вода опять поднялась, сейчас там 10 м, если уже не больше, и она приходит очень быстро. Уровень дамбы после прошлого наводнения размыло, автостанция опять затоплена. После прошлого раза в земле осталось много воды, ей просто некуда деваться, теперь у всего города затоплены подвалы. Затопленные микрорайоны просто сравнивали бульдозерами, сейчас там пустыри. Должны пройти сутки, чтобы вода начала спадать. Но в этот раз люди к этому уже более или менее готовы».

Наводнение в Иркутской области может нанести серьезный ущерб и озеру Байкал. В его воды могут попасть отходы из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, что разрушит экосистему озера, рассказал “Ъ FM” эксперт Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин: «Основная угроза в том, что река в районе Байкальска впадает в озеро Байкал, и уровень воды повысится. Есть угроза прорыва дамбы, в результате чего наводнение дойдет до карт Байкальского целлюлозного комбината. Тогда значительный объем токсичных отходов, который до сих пор не смогли утилизировать, попадет в Байкал, что приведет к серьезной катастрофе.

Вода станет фактически непригодной для всего живого, это нанесет серьезный удар по всей экосистеме Байкала».

Режим ЧС введен в 15 районах Хабаровского края. Сейчас уровень воды в Амуре поднялся на более чем 3 м, и река начинает подтоплять острова в черте Хабаровска. Гидрологи также прогнозируют подъем уровня до 6 м. Первое наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. За время паводка почти 11 тыс. домов подтопило, более 42 тыс. человек полностью или частично лишились жилья, 25 человек погибли.

Ольга Сергиенко