Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги

Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях. Они опубликовали открытое письмо в адрес ректора РГГУ Александра Безбородова, который ранее заявил, что студенты, которым суд вменил уголовное или административное нарушение за участие в несанкционированных акциях, могут быть исключены из вуза.

2 августа, накануне несанкционированной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, ректор РГГУ Александр Безбородов заявил, что студенты, пришедшие на митинг, могут быть отчислены. «Никто не оспаривает конституционное право на выражение своего мнения, когда речь идет о санкционированных мероприятиях,— рассказал господин Безбородов,— но если мы говорим о незаконных акциях, вуз обязан реагировать на такое. Особенно если студентом было совершено административное — и тем более уголовное — нарушение». По словам ректора, отчислить студента вузовскому руководству могут предложить органы студенческого самоуправления.

«Если было допущено грубейшее нарушение, то подход руководства будет жестким вплоть до отчисления,— объяснил ректор.— Нам очень важно молодежь предупредить, что несанкционированные вещи неприемлемы».

Ректор РГГУ Александр Безбородов Фото: Николай Галкин / ТАСС

7 августа в ответ на заявление господина Безбородова студенты РГГУ обратились к ректору с открытым письмом (опубликовано на сайте студенческого журнала DOXA). «Мы считаем необходимым выразить свое резко критическое отношение к заявлению и обратиться к вам и руководству РГГУ с настоятельной просьбой воздержаться от подобных угроз в адрес учащихся»,— говорится в письме, под которым сейчас стоит около сотни подписей студентов, аспирантов и выпускников вуза.

Авторы обращения считают, что руководство вуза может применять к студентам меры дисциплинарной ответственности только в случае, если они не выполняют свои учебные обязанности или мешают учебному процессу.

«Уверены, что университет не может и не должен применять меры дисциплинарной ответственности к учащимся, которым инкриминируется административное или уголовное правонарушение в связи с участием в публичном мероприятии за стенами университета»,— говорится в обращении к ректору.

Авторы письма ссылаются на ст. 43 российского закона об образовании, по которой дисциплина в вузе «поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников», а «применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается». Также в письме есть отсылка к Европейской конвенции по правам человека о недопустимости «двух взысканий за одну провинность». «Если человек был осужден и подвергнут наказанию судебной или исполнительной властью, университет тем более не должен карать его за тот же поступок еще раз»,— объясняется в обращении к ректору РГГУ.

Одна из авторов письма, студентка магистратуры Центра изучения религий Наталья Гришковец, рассказала “Ъ”: «Нам важно не допустить развитие сценария, о котором говорил Безбородов». «А еще это хороший повод поднять проблему практики применения санкций за проступки, совершенные студентами вне вуза. Известны недавние случаи отчисления студентов других вузов за действия, которые они совершали, когда не были заняты учебой и не находились в университете»,— добавила она.

Юрист профсоюза «Учитель» Юрий Варламов объяснил “Ъ”, что университеты имеют право отчислять студентов согласно правилам, прописанным в уставах. «У каждого университета есть правила внутреннего распорядка, в которых представлены формы дисциплинарной ответственности: выговор, отчисление и так далее»,— рассказал он. «Часто правила прописаны абстрактно. Например, в уставе Ярославского госуниверситета встречается формулировка об "аморальных поступках" — какие действия считать таковыми, определяет сам университет. Студенты и профессорский состав должны настаивать, чтобы не было таких абстрактных формулировок»,— рассудил господин Варламов.

Всего во время несанкционированных акций 27 июля и 3 августа в Москве были задержаны 2374 человека.

Каждый десятый задержанный, по данным редакции журнала DOXA, был студентом.

«После двух акций к нам обратились больше 50 студентов, среди них в основном студенты Высшей школы экономики и РГГУ»,— рассказал “Ъ” редактор DOXA Армен Арамян.

Отметим, что об участии студентов в акциях протеста высказывались и другие менеджеры вузов. Так, ректор Московского педагогического госуниверситета Алексей Лубков ранее заявлял ТАСС, что студенты, которых привлекут к ответственности за участие в несанкционированной акции, могут быть отчислены. По словам господина Лубкова, по университетскому уставу «грубое правонарушение не совместимо с дальнейшим обучением». Он добавил, что не видит «ничего хорошего» в подобных акциях для их участников и организаторов.

Отметим, что в уставе РГГУ, с текстом которого ознакомился “Ъ”, подобных формулировок нет.

Ректор МГУ Виктор Садовничий был осторожнее в оценках и посоветовал студентам «быть очень аккуратными» по отношению к массовым акциям протеста. «Считаю, что главное — учиться, становиться хорошими специалистами и отстаивать свою точку зрения, если этого требуют его убеждения»,— сказал господин Садовничий.

Напомним, что студенту Высшей школы экономики Егору Жукову вменяется обвинение по ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках). Проректор ВШЭ Валерия Касамара пообещала, что вуз окажет правовую помощь всем задержанным на акциях протеста студентам.

Елизавета Михальченко