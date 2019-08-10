«Прогулка в поддержку честных выборов» в Москве Онлайн-трансляция “Ъ”: после согласованного митинга на проспекте Сахарова полиция задерживает участников акции оппозиции в районе Китай-города

На проспекте Академика Сахарова прошел санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы», в котором приняли участие от 20 тыс. (информация МВД) до 50 тыс. («Белый счетчик») человек. Штаб Алексея Навального, напомним, призывал после согласованной части акции выйти на «Прогулку в поддержку честных выборов», а власти Москвы заявили о ее незаконности. Сейчас на Китай-городе несколько сотен человек. На 20:00 задержаны более 130 человек. Как прошел митинг на проспекте Сахарова и что сейчас происходит в центре Москвы — в онлайн-трансляции “Ъ”.

21:22. Количество задержанных в Москве — 178 человек, по данным «ОВД-инфо».

21:07. «Пройти сквозь оцепление было практически невозможно».

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов из центра Москвы: Был любопытный момент, когда бойцы ОМОНа образовали небольшой коридор как раз на пути к вестибюлю станции «Китай-город», и людей, вытесняя из сквера, в общем-то, по сути, провели к этому коридору. Случилось так, что ОМОН остановился как бы на месте, практически окружив часть из протестующих, а последние, в свою очередь, стояли и смотрели на ОМОН. При этом ничего не происходило. Так что сложилась ситуация, когда часть из активистов, которая осталась на площади, не могла с нее выйти, а подход, например, в сторону «Китай-города» тоже был закрыт сотрудниками ОМОНа. Причем там они стояли, плотно взявшись за руки, и пройти сквозь это оцепление было практически невозможно. Источник: О действиях полиции в центре Москвы

20:57. Количество задержанных в Москве увеличилось до 176 человек, по данным «ОВД-инфо».

20:19. На улицу Забелина подъехало несколько автозаков, из которых выходят полицейские, сообщают «Ведомости». На Забелина начались жесткие задержания.

20:03. Полиция «по техническим причинам» закрыла проход на Красную площадь, передает «Говорит Москва».

19:53. На Китай-городе вновь начались задержания. Полицейские продолжают рандомно выхватывать из немногочисленной толпы людей и уводить без объяснения причин в автозак. Таким образом были задержаны четыре человека, сообщает «Дождь».

19:39. У МВД другие цифры — 136 задержанных.

19:37. 146 человек задержаны на акции в Москве, сообщает «ОВД-инфо».

19:31. ОМОН уходит из Ильинского сквера колоннами по два человека, передает корреспондент “Ъ”.

19:24. Полиция снова призывает участников акции разойтись.

19:23. По подсчетам «Белого счетчика», с учетом пропущенных со стороны Орликова переулка общее количество пришедших на митинг на Сахарова могло быть до 60 тыс. человек.

19:17. Силовики практически зачистили Ильинский сквер, сообщает корреспондент “Ъ”. Протестующих оттеснили к метро «Китай-город», сделав небольшой проход.

19:09.

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов из центра Москвы: Я дошел от станции метро «Чистые пруды» в сторону Покровки, поскольку улица Мясницкая, вернее, выход на нее со стороны близлежащих станций подземки полиция перекрыла. Отсюда правоохранители отправляли горожан в сторону Чистопрудного бульвар. Неподалеку от пересечения этого бульвара с Покровкой, на этом пятачке возле пруда, выстроилось оцепление из сотрудников полиции. Рядом с ними припаркован автозак. И, в общем-то говоря, полиция здесь тоже не всех пропускала к пруду, хотя видно, что здесь есть и обычные отдыхающие, так как кафе и рестораны неподалеку работают в обычном режиме.

19:05. ОМОН начал зачистку сквера у метро «Китай-город», передает корреспондент “Ъ”. Полицейские постепенно продвигаются к памятнику героям Плевны, вытесняя находящихся там вниз по бульвару.

18:54. Количество задержанных в центре Москвы увеличилось до 106 человек, сообщает «ОВД-инфо».

18:46. Корреспондента The Bell Антона Баева отпустили после проверки документов.

18:42. По периметру парка «Горка» стоят сотрудники МЧС. «Вдруг какое возгорание, реагирование быстрее будет»,— сказали они корреспонденту “Ъ”.

18:38. По данным «ОВД-инфо» на 18:30, в Москве задержан 71 человек, в Санкт-Петербурге — 78.

18:36. На Китай-городе появился спецназ внутренних войск, передает МБХ медиа.

18:33. Полицейские снова готовятся зачистить парк «Горка», передает корреспондент “Ъ”, они вытесняют журналистов и протестующих с Маросейки.

18:31. С Маросейки уехали два автозака с задержанными, сообщает «Говорит Москва». В какое ОВД их везут, неизвестно.

18:29. Как сообщает корреспондент “Ъ”, в районе Китай-города собрались около тысячи человек. Полиция производит точечные задержания, не объясняя причин.

18:21. Задержан журналист «Медиазоны» Александр Горохов и сразу отпущен.

18:21. Люди снова пытаются укрыться от ОМОНа в храме, как на прошлой акции 3 августа, сообщает «Медуза».

18:16. На Маросейке массово задерживают протестующих под колокольный звон. Там полностью перекрыто движение.

18:12. Задержан корреспондент The Bell Антон Баев в районе Китай-города.

18:09. Полицейские готовятся зачищать парк на Китай-городе и просят прессу уйти на Маросейку (заблокирована в сторону Китай-города). Автозаки с задержанными уезжают под аплодисменты протестующих, передает корреспондент “Ъ”.

18:07. ОМОН подошел к молодому человеку, стоявшему около кафе на Китай-городе со стаканчиком кофе в руках, и со словами «Пойдешь с нами» повел его в автозак, передает корреспондент “Ъ”.

18:04. Росгвардейцы рандомно выхватывают людей из толпы, сообщает «Дождь». Люди скандируют «Позор!»

17:59. Начались задержания у тротуаров и во дворах Ильинского бульвара, сообщает корреспондент “Ъ”. Люди кричат «ОМОН!» и убегают во дворы. ОМОН выводит людей из-под арки. На самом бульваре также продолжаются задержания.

17:56. Задержания на Китай-городе продолжаются, задержаны примерно десять человек. Много ОМОНовцев выстроились вниз по бульвару. Они в мегафон просят протестующих разойтись и напоминают, что акция не согласована.

17:51. У памятника героям Плевны задержаны два человека, сообщает корреспондент “Ъ”.

17:49. У администрации президента все спокойно, участников митинга там нет, по периметру много автозаков и силовиков, передает корреспондент “Ъ”. Тем временем около памятника героям Плевны на Китай-городе собралось много протестующих, они скандируют «Допускай!» и «Один за всех и все за одного!»

17:37. Задержания начались на Чистопрудном бульваре, сообщает «Медуза».

17:37. На «Китай-городе» начались задержания. «Новая газета» сообщает о пяти задержанных, «Медуза» — о четырех.

17:33. Очень много людей идут по Мясницкой улице в сторону «Китай-города», сообщает корреспондент “Ъ”. Периодически они начинают хлопать и скандировать лозунги.

17:23. Перекрыта Мясницкая улица по направлению к Китай-городу, сообщает корреспондент “Ъ”. Очень много силовиков собирается у администрации президента. Заблокирован выход из метро «Китай-город», ведущий к АП, наверху на площади также все оцеплено. С Чистопрудного бульвара к Покровке едут несколько автозаков с мигалками и несколько автобусов с полицией.

17:04. Пока непонятно, направляются ли участники завершившегося согласованного митинга на проспекте Сахарова на несогласованную «Прогулку в поддержку честных выборов», о которой объявлял штаб Алексея Навального.

16:51. Полиция призывает находящихся на проспекте Сахарова людей разойтись.

16:49. «Белый счетчик»: к 16:30 на митинг пришли 49,9 тыс. участников. Это окончательные цифры, подсчет участников акции завершен.

16:38. Митинг закончился. Люди медленно выходят с проспекта.

16:36. Задымление возле проспекта Сахарова, причиной которого стала брошенная в мусорный бак дымовая шашка.

16:35. «Белый счетчик»: к 16:00 на митинг пришли 48,8 тыс. участников.

16:32. Полиция задержала начальника штаба Ивана Жданова Бориса Золотаревского за призывы выйти на «мирную прогулку» до администрации президента, которая не согласована с властями, сообщает «Дождь».

16:27. «Кровосток» исполнили «Душно»: «Я люблю Россию, Россия любит меня, мы поможем друг другу кончить».

16:22. На сцене выступает «Кровосток».

16:19. Со сцены говорят, что «Белый счетчик» насчитал 47 тысяч человек. Толпа воодушевлена.

16:18. Выступила незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова: «Мы хотим, чтобы наши права соблюдались! Мы придем еще! Мы будем выходить столько, сколько потребуется, чтобы соблюдалась Конституция! Россия будет свободной!»

«Россия будет свободной!» — отзывается толпа.

16:15. Тем временем на акции в защиту честных выборов и солидарности с московской оппозицией в Санкт-Петербурге задержали более 50 человек. По данным “Ъ”, всего у Гостиного двора собралось более двухсот граждан.

16:12. IC3PEAK исполняет, как они его представили, «трек про Росссию» — «Смерти больше нет»: «Я заливаю глаза керосином — пусть все горит, пусть все горит! На меня смотрит вся Россия — пусть все горит, пусть все горит!»

16:07. «Белый счетчик»: к 15:30 на митинг пришли 47,2 тыс. участников.

К 15:30 на территорию митинга За свободу и справедливость в Москве через основной вход прошли 47,2 тыс.участников. Подсчёт продолжается.



Есть информация, что в нек. момент пускали группы участников с переулков.

Заметный выходящий поток.#БелыйСчётчик #митингЗАсвободу — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) August 10, 2019

16:05. Выступает группа IC3PEAK.

16:05. На сцене член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин. Напомним, вопрос о его регистрации в 43-м округе был повторно рассмотрен окружной комиссией, после чего отказ в регистрации был подтвержден.

«Эта власть скоро уйдет, а мы с вами должны помогать ей уйти. Политика Путина к двадцатилетию его правления окончательно обанкротилась. Путин – банкрот! Путин – банкрот!» — скандирует Митрохин.

«Власти больше нечего предъявить обществу, кроме насилия. И именно гражданское общество способно удержать власть от разрушительного воздействия на страну»,— считает он.

16:00. «Раньше я таких мер не припомню».

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов с проспекта Сахарова: Действительно люди выстраивались в очередь, и передо мной были примерно четыре человека с сумками, которые полицейские очень тщательно досматривали. Помимо этого, они просили показать содержимое этих сумок и рюкзаков, что тоже занимало определенное время. Так что приходилось ждать. Людей просили, в том числе, расстегивать куртки и показывать, что под ними находится. Раньше я таких мер не припомню. Если говорить именно про полицейских, сотрудников МВД, то в основном они сосредоточены возле рамок. Более того, насколько я видел, с левой стороны, неподалеку от здания Министерства сельского хозяйства, это уже ближе к проспекту Сахарова, стоит даже полицейский черный бронеавтомобиль. Что же касается Росгвардии, то ее сотрудники стоят в оцеплении. Весь проспект заставлен барьерами, то есть с самого проспекта, с тротуара на проезжую часть попасть не получается — там стоит оцепление. За этими барьерами стоят сотрудники Росгвардии в плащ-палатках, и, кроме того, неподалеку от прилегающих к проспекту зданий находится очень много штабных полицейских автомобилей.

15:57. Очень плохая связь на площадке у сцены, сообщает корреспондент “Ъ”.

15:52. На сцене выступил отсидевший по «болотному делу» Алексей Полихович: «Я стою перед вами, потому что я в ярости. Я хочу прочитать вам проповедь ярости. Потому что история повторяется, Москва оккупирована людьми в шлемах. Они очень хорошо научились нас бить... Это происходит снова».

15:50. На проспекте Сахарова замечены танцующие цыгане.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

15:48. Тем временем на проспекте полиция задержала летавший над участниками митинга дрон.

15:46. МВД сообщает, что на митинг вышли около 20 тыс. человек.

15:44. Face спел «Юмориста», поблагодарил москвичей и поскандировал на прощание «Допускай!»

15:38. Звучит композиция «Мой Калашников»: «Родись, страдай, умри и в рай».

15:36. «Я не буду говорить каких-то рэперских слов. Я просто хочу, чтобы мы все прокричали одну вещь, одно слово, которое часто пытаются осквернить: Россия!» — призывает Face.

Толпа отзывается: «Россия! Россия!»

«Свобода – это базовая вещь, и я надеюсь, что она когда-нибудь у нас будет»,— говорит Face.

15:33. «Белый счетчик»: к 15:00 на митинг пришли 40 тыс. участников.

15:32. Выступает, как и собирался, рэпер Face, ему никто не мешает. Только периодически прерывается звук.

Напомним, мэрия Москвы 7 августа заявляла, что их выступления будут незаконными, однако организаторы и музыканты отказались отменить выступления.

15:30. На сцене выступил друг Егора Жукова: «С нами поступают как с террористами, Егора вели в наручниках как боевика, хотя он всегда выступал против насилия».

Толпа скандирует в ответ: «Один за всех, все за одного!» и «Мы не боимся!»

15:24. На сцене мама и сестра фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой. Говорят о поддержке недопущенных кандидатов в Мосгордуму.

“Ъ” поговорил с Юлией Павликовой и Натальей Севостьяновой — мамами фигуранток дела «Нового величия» Читать далее

«Я пришла сюда со своей маленькой дочкой, потому что мне важно, чтобы она могла жить в этой стране и быть защищенной»,— говорит старшая сестра Анны Павликовой. Она заявляет, что благодаря людям, которые выходили на улицу протестовать, Анну отпустили под домашний арест.

«Я хочу, чтобы все политзаключенные были свободны! Спасибо вам большое! Спасибо за поддержку!» — благодарит сестра Анны Павликовой.

15:15. «Белый счетчик» сообщает о 28,1 тыс. участников акции.

15:13. Со сцены ничего не слышно, сообщает корреспондент “Ъ”, и теперь проспект сам скандирует «Россия без Путина!» и «Россия будет свободной!»

15:11. На сцене выступает комик Данила Поперечный: «Мы не экстремисты и не преступники, хватит врать нам, что мы экстремисты и злодеи!»

«Частая история, что людям угрожают увольнениями за то, что они выходят, заводят дела за то, что бросили бумажный стаканчик», говорит Поперечный.

15:07. МВД: около 15 тыс. человек принимают участие в согласованном митинге в центре Москвы на 15:00.

Полиция также заявила, что начался отток участников.

15:03. Люди продолжают приходить на проспект Сахарова.

14:59. Со сцены спрашивают: «Вы поддерживаете люстрации? Давайте покричим!» Толпа отзывается: «Люстрации! Люстрации!»

14:53. На сцене выступила писатель Людмила Улицкая, начала читать стихотворение. Внезапно из колонок пошел «белый шум»; проспект скандирует «Не глуши!»

14:52. Тем временем Любовь Соболь по-прежнему находится в центре сбора подписей на Рождественском бульваре, там проходят обыски.

14:48. Люди на проспекте скандируют «Позор!», «Отпускай!» и «За любовь!»

14:45. На проспекте Сахарова перебои со связью, сообщают корреспонденты “Ъ”.

14:43. МВД, как и «Белый счетчик», сообщает о примерно 7 тыс. участниках митинга.

14:42. В столичной полиции заявили, что не создают затруднений для прохода на митинг: «В целях обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах организованы досмотровые мероприятия».

14:40. Очередь на рамках, которая не может попасть на митинг, скандирует «Пропускай!» Проход на проспект Сахарова закрыли, перед рамками выстроился кардон Росгвардии, сообщает корреспондент “Ъ”.

14:34. Леонид Парфенов продолжает:

«Только у ОМОНа демонстрации всегда согласованные и санкционированные. Дожили: ОМОН – главный хипстер Москвы, которая так похорошела при Собянине».

14:33. На сцене выступает журналист Леонид Парфенов. «Власти породили такое количества вранья, что дело уже не в Мосгордуме»,— говорит Парфенов.

«Никому уже от этой лжи никуда не деться. А поскольку врут давно, и лжи уже так много, она опирается на насилие»,— продолжает Парфенов.

Журналист говорит о студенте ВШЭ Егоре Жукове, об угрозах отчислением студентам, участвующим в протестных акциях:

«До какого срама надо дойти в этой лжи, чтобы русский ректор бежал вперед полиции наказывать своих студентов?!»

Толпа отзывается согласным шумом.

14:30. На проспекте Сахарова на митинге — Face, «Кровосток», Оксимирон, Леонид Парфенов.

Фото: Дмитрий Назаров

14:28. По данным «Белого счетчика» на 14:00, на проспект Сахарова пришли 7,2 тыс. человек.

14:26. В Санкт-Петербурге также проходит акция оппозиции с требованиями «Отпускай!» и «Допускай!». Сообщают, что там задержали уже четверых участников.

14:24. Любовь Соболь задержали. В МВД сообщают: «К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Любовь Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».

14:20. Толпа в очереди на митинг слышит слоганы за рамками, поддерживает и скандирует «Допускай!», сообщает корреспондент “Ъ”.

14:17. Аппаратура барахлит. Пока организаторы пытаются решить технические проблемы, участники акции скандируют «Россия будет свободной!», «Свободу политзаключенным!» и «Россия без Путина!»

14:15. Митинг начался с выступления журналиста и муниципального депутата Ильи Азара.

14:11. «Белый счетчик» сообщает, что к 13:30 на митинг в Москве прошли 3,2 тыс. участников.

14:09. В резервной студии «Навальный Live» проходят обыски.

Дверь выломали, наших сотрудников задерживают. — Навальный LIVE (@navalnylive) 10 августа 2019 г.

14:06. Тем временем в штаб незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь ворвались сотрудники правоохранительных органов в масках с оружием, об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

13:59. Участники акции принесли на митинг картонные фигуры отбывающих административный арест кандидатов в депутаты Мосгордумы, недопущенных на выборы: Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Ильи Яшина и других.

Фото: Владимир Расулов

13:57. У рамок металлоискателей на входе на проспект Сахарова скопились очереди. Люди продолжают собираться на митинг.

Организатором согласованного митинга на проспекте Сахарова выступает московский штаб Алексея Навального. После акции протеста организаторы призвали сторонников выйти на «мирную прогулку» в поддержку честных выборов — она, в свою очередь, не согласована с московскими властями. На согласованной части мероприятия планируют выступить Face, группа «Кровосток» и группа IC3PEAK. Мэрия Москвы 7 августа сообщала, что их выступления будут незаконными, однако организаторы и музыканты отказались отменить выступления. В своих социальных сетях посетить акцию призывали знаменитости: например, журналист Юрий Дудь и рэпер Оксимирон. О намерении выступить на митинге заявил журналист Леонид Парфенов.

Накануне акции МВД вновь предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях, а во ФСИН сообщили о проведении соревнования по вождению автозаков, подчеркнув, что с митингом это мероприятие не связано. Также в Парке Горького в эту субботу пройдет фестиваль Meat & Beat — 3 августа во время акций в центре Москвы проходил фестиваль «Шашлык Live».

На прошедшей 3 августа несогласованной акции протеста, анонсированной как прогулка по Бульварному кольцу, по данным «ОВД-Инфо», задержали 1001 человека. На состоявшейся 27 июля акции были задержаны более 1300 человек — она также была не согласована с мэрией Москвы. Позднее столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), заявив, что 27 июля участники несанкционированной акции «применили насилие в отношении представителей власти». На данный момент подозреваемых по этому делу 12, 11 из них арестованы. Протесты против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с 14 июля.