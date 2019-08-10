Рэперная точка протеста

В субботу в Москве пройдет очередная акция, посвященная отказу ЦИКа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Митинг «Вернем себе право на выборы» согласован с мэрией, однако вероятность силового разгона мероприятия сохраняется — для этого есть как минимум два повода. Так, мэрия заявила, что считает незаконными анонсированные выступления групп «Кровосток», Face и IC3PEAK, а организаторы отказались отменить музыкальную часть митинга. С другой стороны, представители штаба Алексея Навального призвали после окончания мероприятия провести «мирную прогулку» по бульварам. В ответ полиция пообещала «немедленно пресекать угрозы общественному порядку», а СКР посоветовал участникам митингов «помнить о последствиях своих действий».

Заявку на субботний митинг подали шесть человек, среди которых незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу Елена Русакова и помощница незарегистрированного кандидата в МГД Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. «Мы проведем большой мирный митинг на проспекте Сахарова за допуск всех кандидатов на выборы и закрытие сфабрикованных политически мотивированных уголовных дел»,— говорится в обращении организаторов, названном как «Совместное заявление демократических сил». Мероприятие получило серьезную информационную поддержку: о своем намерении прийти на митинг заявили в соцсетях немало знаменитостей, в том числе рэпер Оксимирон и YouTube-блогер Юрий Дудь. А телеведущий Леонид Парфенов пообещал выступить со сцены.

Напомним, в июле московские избиркомы отказались зарегистрировать подавляющее большинство оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В качестве причины были указаны нарушения при сборе подписей; кандидаты не согласились с таким решением и заявляли о предвзятом отношении и нарушениях избирательного законодательства. Уже 14 июля сторонники не допущенных к выборам политиков провели акцию у мэрии и Мосгоризбиркома, в следующие дни они собирались на Трубной площади. 20 июля на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг, на который пришли около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). А 27 июля и 3 августа снова прошли несанкционированные акции, которые были разогнаны полицией. По данным МВД, на них были задержаны 1074 и 600 участников, «ОВД-инфо» говорит о задержании 1373 и 1001 человека.

Митинг 10 августа был согласован с мэрией, но, как оказалось, это не дает гарантий безопасности его участникам. Накануне мероприятия организаторы заявили, что мэрия запретила музыкальные выступления на митинге; это решение мотивировали тем, что концерт нужно согласовывать за 30–45 дней до акции. «Такой запрет абсурден,— заявила Эльвира Вихарева.— Митинг был официально согласован мэрией Москвы, и у властей нет права вмешиваться в формат его проведения. Свое согласие выступить уже дали Face, IC3PEAK и "Кровосток". И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии». В пятницу в мэрии не ответили на вопрос “Ъ”, будет ли выступление музыкантов расцениваться как нарушение закона.

Второй возможный повод к применению силового сценария — объявленная штабом Алексея Навального «прогулка после митинга». Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь (после отказа избиркома объявила голодовку) заявила, что «у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции».

На сайте московского управления МВД появилось предостережение о «несанкционированных акциях на центральных улицах города». Полиция предупредила, что «любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться». Высказался и Следственный комитет: пресс-служба ведомства предостерегла от участия «в так называемых мирных прогулках». «При принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем»,— заявили в СКР.

Александр Черных