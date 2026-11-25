В России с начала года собрали более 142 млн тонн зерновых
В России с начала 2026 года собрали 142,5 млн т зерновых. Об этом сообщила глава Министерства сельского хозяйства Оксана Лут.
«Собрали уже 142,5 (млн т.—"Ъ"), у нас еще кукуруза осталась. Пока мы остаемся в чистом весе в 140 млн т»,— сказала госпожа Лут журналистам на переговорах с представителями Брунея (цитата по «РИА Новости»). До этого ведомство прогнозировало, что за весь год в России удастся собрать 140 млн т зерновых.
В 2025 году в России собрали более 144 млн т зерна, что стало третьим в истории страны результатом. Годом ранее урожай составил почти 130 млн т. Рекорд валового сбора поставлен в 2022 году: тогда собрали 157,67 млн т. Международный совет по зерну прогнозирует, что с июля 2026 года по июнь 2027-го Россия экспортирует 45,1 млн т. зерна.