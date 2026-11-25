«Собрали уже 142,5 (млн т.—"Ъ"), у нас еще кукуруза осталась. Пока мы остаемся в чистом весе в 140 млн т»,— сказала госпожа Лут журналистам на переговорах с представителями Брунея (цитата по «РИА Новости»). До этого ведомство прогнозировало, что за весь год в России удастся собрать 140 млн т зерновых.