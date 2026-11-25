Экс-тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал работу в сборной «следующим шагом»
Пеп Гвардиола намерен вернуться к тренерской деятельности в качестве наставника сборной. Об этом он рассказал в интервью своему бывшему одноклубнику Ромарио.
В мае испанец покинул пост главного тренера английского «Манчестер Сити», которым он руководил на протяжении десяти лет. Под его руководством команда выиграла 20 трофеев. На вопрос Ромарио, какой клуб специалист готов возглавить в будущем, Гвардиола ответил, что «его следующий шаг — работа в сборной».
Летом тренер вел переговоры с Итальянской федерацией футбола. Испанцу предложили пост наставника национальной команды, однако он отказался, поскольку на тот момент ему было «необходимо сделать паузу и уделить время самому себе».
В 2024 году The Athletic сообщал, что Пеп Гвардиола мог стать главным тренером сборной Англии, но в итоге предпочел продлить контракт с «Манчестер Сити». По данным издания, сейчас Федерация футбола США рассматривает испанца в качестве кандидата на должность главного тренера сборной после ухода Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед».
Также Пеп Гвардиола рассказал, что не знает, как долго планирует оставаться без тренерской работы. По словам специалиста, он вернется, когда «почувствует внутреннюю потребность» и если «кто-то захочет видеть его в команде».
Пепу Гвардиоле 55 лет. До прихода в «Манчестер Сити» он руководил каталонской «Барселоной» и мюнхенской «Баварией».