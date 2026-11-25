В 2024 году The Athletic сообщал, что Пеп Гвардиола мог стать главным тренером сборной Англии, но в итоге предпочел продлить контракт с «Манчестер Сити». По данным издания, сейчас Федерация футбола США рассматривает испанца в качестве кандидата на должность главного тренера сборной после ухода Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед».