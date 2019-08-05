Единый день согласования

Санкционированный митинг за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму пройдет 10 августа на проспекте Сахарова: об этом договорились между собой несколько муниципальных депутатов, подававших заявки в мэрию. Ранее департамент региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы согласовал три заявки — две на 10 августа и одну на 11 августа. Заявители указали число участников до 100 тыс. человек. Предполагалось, что они проведут переговоры с мэрией, чтобы выбрать один день для проведения мероприятия. Вечером в понедельник заявители сообщили, что переговоры не потребуются: они приняли предложение городского правительства сформировать единый оргкомитет для проведения мирного митинга в предстоящую субботу.

Заявки на проведение митинга в конце нынешней недели несколько муниципальных депутатов подали до несанкционированной акции в центре города 3 августа. В частности, муниципальный депутат Гагаринского района от «Яблока» Елена Русакова, которой Мосгоризбирком ранее отказал в регистрации в качестве кандидата в Могордуму по 37-му округу, подала заявку 30 июля. 2 августа департамент региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы проинформировал ее о согласовании митинга с числом участников до 100 тыс. человек на проспекте Сахарова. Кроме госпожи Русаковой одобрена была также заявка муниципального депутата Кунцевского района Дениса Шендеровича и главы избирательного штаба незарегистрированного кандидата в МГД по 2-му округу Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой. Кроме того, мэрия одобрила господину Шендеровичу и госпоже Вихаревой заявку на проведение митинга на проспекте Сахарова в воскресенье, 11 августа.

Как рассказала “Ъ” госпожа Русакова, оппозиционеры подали в мэрию сразу несколько заявок с целью получить согласование хотя бы по одной из них. Днем в понедельник все заявители должны были встретиться для согласования единого места и времени проведения митинга. Как рассказал “Ъ” муниципальный депутат района Якиманка Андрей Морев, на совещание приглашали представителей департамента региональной безопасности, но те «в устной форме отказались присутствовать». Со своей стороны мэрия предложила заявителям образовать единый оргкомитет и выбрать дату и место проведения акции. В итоге все заявители приняли предложение о создании оргкомитета и решили провести митинг на проспекте Сахарова с 14 до 16 часов 10 августа. «Обошлось без переговоров. Митинг согласовали. Это объединенная заявка моя, а также Дениса Шендеровича и Эльвиры Вихаревой»,— сообщила госпожа Русакова журналистам.

Днем в понедельник незарегистрированный кандидат в Мосгордуму по 43-му округу юрист ФБК Любовь Соболь опубликовала на своей странице в Facebook «Совместное заявление демократических сил» о проведении митинга 10 августа за «допуск всех кандидатов на выборы и закрытие сфабрикованных политически мотивированных уголовных дел».

«При этом мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции,— говорится в заявлении.— Власть обязана обеспечить их право гулять по городу, в том числе 10 августа».

В свою очередь, Елена Русакова пояснила “Ъ”, что как такового подписания совместного заявления не было, но «с общим посылом» все участники совещания в понедельник согласны. По словам госпожи Русаковой, часть заявителей предлагала договориться о смене формата мероприятия и добиться согласования шествия в центре города, но в итоге все предпочли «остаться в рамках формальной переписки» с городскими властями. Первый заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции мэрии Москвы Василий Олейник ситуацию для “Ъ” комментировать отказался.

Накануне, 4 августа, один из руководителей команды Алексея Навального Леонид Волков написал в социальной сети, что 10 августа, «разумеется, будет очередная мирная протестная акция в Москве». По его словам, ее отличие от акций 27 июля и 3 августа будет в том, что к ней «подключатся» «все региональные штабы». Господин Волков сообщил, что формат акции в Москве будет предложен в понедельник, «он будет строго мирным, ненасильственным и законным», но «ни о каких переговорах и согласованиях с мэрией речи идти не может». Господин Волков назвал «очевидные минимальные требования»: освобождение политзаключенных и прекращение «абсурдных уголовных дел», «освобождение кандидатов (отбывающих административный арест в связи с беспорядками 27 июля.— “Ъ”) и допуск их на выборы (или отмена выборов, поскольку времени для кампании даже в случае допуска уже нет)», а также отставка мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя мэра Натальи Сергуниной и председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, отставка руководства Росгвардии и МВД РФ и «расследование в отношении всех причастных к фабрикации уголовных дел и к насилию в отношении протестующих».

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В отношении десятерых участников Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Предыдущий санкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на проспекте Сахарова прошел 20 июля по заявке Либертарианской партии: по оценке организаторов, в нем приняли участие 20 тыс. человек, по оценке ГУ МВД по Москве — 12 тыс. Самая массовая протестная акция в Москве с начала 2012 года прошла на проспекте Сахарова 12 июня 2012 года, число ее участников организаторы оценили тогда в 100 тыс., а полиция — в 18 тыс. человек.

Никита Прокшин