Отказ пересчету не подлежит

ЦИК учел рекомендации своей рабочей группы и отклонил четыре из четырех рассмотренных вчера жалоб на отказ в регистрации кандидатами в Мосгордуму. Окончательный отказ получили Елена Русакова, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и Александр Руденко. Дмитрий Гудков на заседании не присутствовал: он отбывает административный арест за нарушение правил проведения публичного мероприятия в связи с несанкционированным митингом 27 июля. Кроме него под арестом остаются еще четверо кандидатов-«отказников». Напомним, 10 августа намечен санкционированный митинг за регистрацию всех кандидатов, но у оргкомитета уже есть разногласия с мэрией по технической стороне его проведения, а московский штаб Алексея Навального призвал сторонников выйти с разрешенного мероприятия на несогласованную «прогулку».

Центризбирком окончательно отклонил жалобы четырех незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы и подтвердил отказ в регистрации юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, члену партии «Яблоко» Елене Русаковой, экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову и члену совета московского отделения «Русского собрания» Александру Руденко. Накануне рабочая группа ЦИКа рекомендовала оставить без удовлетворения жалобы этих кандидатов и выдвигавшейся в 14-м округе Екатерины Игнатовой, но госпожа Игнатова сама отозвала свою жалобу.

Штаб Дмитрия Гудкова представил в окружной избирком 5846 подписей, из них комиссия утвердила 5017. Для регистрации господину Гудкову не хватило 298 подписей. Кандидат с решением ЦИКа не согласен и намерен обжаловать его в суде.

Сам господин Гудков не присутствовал на заседании: 28 июля он был задержан, суд признал оппозиционера виновным в повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия в связи с несанкционированным митингом 14 июля у здания Мосгоризбиркома и арестовал его на 30 суток. 1 августа Мосгорсуд суд рассмотрел апелляционную жалобу господина Гудкова и признал арест законным. В конце августа в суде будет рассмотрен также протокол за организацию несанкционированного митинга 27 июля, составленный на господина Гудкова, таким образом, он может быть вновь заключен под стражу сразу после истечения срока ареста.

Напомним, 27 июля на несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов была задержана муниципальный депутат Юлия Галямина, выдвигавшаяся в МГД по 9-му округу. Суд вменил ей призыв к участию в несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и назначил десять суток ареста. Этот срок истек 6 августа, и в тот же день госпожу Галямину арестовали еще на 15 суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП за участие в массовой акции, которая «помешала движению транспорта». 16 июля Мосгоризбирком отказал госпоже Галяминой в регистрации в качестве кандидата.

За решеткой остается и глава Красносельского района Илья Яшин (45-й округ). После митинга 27 июля Щербинский районный суд назначил ему десять суток ареста за призывы присоединиться к несанкционированной акции протеста. 6 августа Мосгорсуд признал задержание господина Яшина законным, оставив его под арестом. Напомним, окружная избирательная комиссия единогласно проголосовала за отказ в регистрации господина Яшина. 23 июля оппозиционер подал жалобу в Мосгоризбирком с требованием аннулировать решение окружной избирательной комиссии. «Мы подготовили обоснованные возражения на 252 забракованные подписи,— сообщил тогда господин Яшин.— Напомню, что для регистрации мне надо "отбить" всего 133». 30 июля, когда Илья Яшин уже отбывал арест, Мосгоризбирком отклонил его жалобу.

В изоляторе находится также выдвигавшийся в 31-м округе Константин Янкаускас: 5 августа он был арестован на десять суток за твит с призывом к участию в несанкционированной акции, это произошло после того, как господин Янкаускас уже отбыл семь суток ареста за организацию митинга 27 июля. Отбывает арест и выдвигавшийся в 8-м округе директор ФБК Иван Жданов: он получил 15 суток за участие в акции 27 июля. 2 августа в Мосгорсуде была рассмотрена жалоба господина Жданова на отказ в регистрации в качестве кандидата. Из тех незарегистрированных кандидатов в МГД, которые были арестованы, на свободе только выдвигавшийся по 3-му округу Александр Соловьев: 4 августа истекли восемь суток, которые он отбыл в спецприемнике. За это время Мосгоризбирком отклонил жалобу господина Соловьева на отказ в регистрации.

Жалобу Любови Соболь, обсуждение которой в рабочей группе привело к эмоциональному спору между ней и главой ЦИКа Эллой Памфиловой, вчера рассматривали одной из последних. Для регистрации ей не хватило 231 подписи избирателей. «Я честно собирала подписи, я вела настоящую избирательную кампанию, я подавала свои возражения во все избиркомы на все необоснованные претензии и доказала, что все почерковедческие экспертизы МВД не что иное, как бумажки, распечатанные на принтере, опровергаемые и настоящим экспертным заключением, и заявлениями живых людей. Я была готова к многократным проверкам и перепроверкам моих подписей. Но ЦИК просто сказал нет»,— написала госпожа Соболь на своей странице в Facebook.

Елене Русаковой комиссия вернула 87 подписей избирателей, которые ранее были признаны недействительными, но этого не хватило, чтобы преодолеть регистрационный порог. Сама госпожа Русакова отметила позже, что «может и к лучшему», что ЦИК отказал ей в регистрации, так как «от органа, который так работает, получать регистрацию неприлично».

Отметим, всего избиркомы отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 из 290 кандидатов. В Мосгоризбирком были поданы 23 жалобы, 22 из них были отклонены, вопрос о регистрации выдвигавшегося в 43-м округе члена федерального политкомитета «Яблока» Сергея Митрохина 6 августа повторно рассмотрела окружная комиссия, после чего отказ в регистрации был подтвержден. В ЦИК, по словам Эллы Памфиловой, поступило 19 жалоб. Две из них были отозваны, пять отклонены. Сегодня рабочая группа ЦИКа должна собраться на очередное заседание.

Напомним, на 10 августа на проспекте Сахарова намечен санкционированный митинг в поддержку регистрации всех недопущенных кандидатов. Московский штаб оппозиционера Алексея Навального призвал сторонников сразу после официального окончания митинга выйти на несогласованную «Прогулку в поддержку честных выборов», маршрут которой пока не объявлялся. Оргкомитет митинга тем временем недоволен решением мэрии запретить выступление музыкантов на проспекте Сахарова.

Никита Прокшин