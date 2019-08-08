Протесту выключают музыку

«Мэрия запрещает музыкальные выступления на митинге 10 августа рэпера Face, групп IC3PEAK и "Кровосток"»,— сообщили 7 августа организаторы митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму после переговоров с городскими властями о технической стороне мероприятия. В мэрии объясняют, что согласовывать выступление артистов нужно было раньше, и ссылаются на распоряжение мэра Москвы от 2000 года. Адвокаты, опрошенные “Ъ”, отмечают, что организаторы митинга столкнулись с коллизией федерального и столичного законодательства. Федеральный закон разрешает выступления музыкантов, если в месте проведения мероприятия нет требований к ограничению громкости звука, но региональные нормы требуют заранее согласовать с властями культурную программу.

Оргкомитет митинга «Вернем себе право на выборы», намеченного на 10 августа, провел в среду переговоры о технической стороне акции с представителями мэрии Москвы. Как сообщил муниципальный депутат Андрей Морев, оргкомитет выразил желание пригласить на митинг рэпера Face, а также группы «Кровосток» и IC3PEAK, но «получил жесткий устный отказ». После этого организаторы — в частности, господин Морев и его коллеги Илья Азар и Елена Русакова — опубликовали идентичные сообщения о том, что оргкомитет «не намерен идти на поводу у незаконных требований мэрии». «Василий Олейник (замглавы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.— “Ъ”) нам сказал, что если мы пригласим музыкантов, нам выключат звук,— рассказал “Ъ” господин Морев.— Это, как минимум, незаконно. В мэрии ссылаются на распоряжение московского правительства №1074 и его же постановление №1054, сейчас их изучают наши юристы. Мы не намерены отказываться от выступления музыкантов». Штаб Алексея Навального, агитирующий москвичей принять участие не только в согласованном митинге, но и в несанкционированной прогулке после его окончания, вечером в среду также заявил, что «Face, IC3PEAK, "Кровосток" и другие исполнители выступят на митинге 10 августа, несмотря на запрет мэрии».

Менеджер группы «Кровосток» Агата Мирзаева сказала “Ъ”, что группа «готова выступать, если будет сцена и аппаратура». «Мы в курсе ситуации и хотели бы поддержать идею. Как любому нормальному человеку, нам ситуация вокруг выборов в Мосгордуму кажется несправедливой и неправильной. Достаточно очевидна вопиющая несправедливость»,— сказала госпожа Мирзаева. По ее словам, на митингах группа раньше не выступала, а 10 августа собиралась исполнить «две-три песни».

В столичном департаменте региональной безопасности отказ допустить музыкантов на сцену “Ъ” объяснили, ссылаясь на федеральный закон №54 «О собраниях и митингах» и распоряжение столичного мэра №1054 от 5 октября 2000 года. В первом документе, подчеркнули в департаменте, говорится о недопустимости «изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке» после его согласования. Что касается распоряжения мэра, то это «временное положение о порядке организации и проведения» концертов, спектаклей, спортивных соревнований и рекламных мероприятий. В документе, сказали в департаменте, «прописаны иные сроки согласования мероприятия» — от 30 до 45 суток до даты его проведения.

Адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Бурмистров считает, что мэрия права, но «если говорить по существу, это издевательство, которое направлено на снижение количества участников митинга». Он допускает, что если выступления артистов все-таки начнутся, полиция может прибегнуть к задержаниям, но «если люди придут на митинг и скажут, что просто хотели послушать музыку, не будет никаких оснований для их задержания».

Адвоката Антон Пуляев отмечает, что федеральный закон №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» напрямую не запрещает привлечение музыкантов к участию в митингах, но временное положение №1054, действующее в Москве уже 19 лет, вносит определенные коррективы. «По закону организаторы публичного мероприятия могут использовать звукоусиливающие средства. Отказать в выступлении музыкантов можно, если в месте проведения митинга существуют какие-либо нормы по ограничению громкости звука,— объясняет господин Пуляев.— Но из положения №1054 следует, что если организаторы хотят совмещать акцию с каким-либо театрально-зрелищным действием, они должны заранее пройти разрешительную процедуру».

Вчера вечером юристы правозащитного проекта «Апология протеста» сообщили, что обратились в прокуратуру Москвы с просьбой принять меры прокурорского реагирования из-за попытки запрета выступления музыкантов. По их мнению, закон позволяет организаторам митинга определять его регламент.

Напомним, в среду стало известно о проведении с 12:00 до 20:00 10 августа в парке Горького гастрономического и музыкального фестиваля Meat & Beat. Митинг на проспекте Сахарова согласован с 14:00 до 17:00 часов. 3 августа, когда в Москве проходила несанкционированная протестная «Прогулка по бульварам» в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в парке Горького прошел фестиваль «Шашлык Live», за несколько дней до протеста анонсированный мэрией Москвы.

Перед выборами мэра Москвы в 2018 году парк Горького уже был косвенно вовлечен в кампанию, которую многие сочли «агитацией за правильного кандидата». Так, в июле 2018 года петербургский блогер Николай Соболев (4,4 млн подписчиков) на своем YouTube-канале рассказал о позитивных изменениях в парке Горького. После волны негативных откликов в интернете господин Соболев заявил, что воспринял заказ как «рекламную интеграцию парка Горького», а в ролике «не было агитации». Позже он сказал, что «это была четкая спланированная политическая акция», и его «ввели в заблуждение».

Мария Старикова, Александр Воронов, Ксения Миронова